geniş haber// Bakan Soylu: Kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi

Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane\'de kırmızı listedeki teröristin öldürülmesiyle ilgili \"Orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi\" dedi.

Soylu, Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde Fatih AK Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma programına Bakan Soylu\'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekilleri Volkan Bozkır, Hasan Turan, Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile partililer katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Soylu, bütün partililerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Soylu, 24 Haziran seçimlerinde önemli bir çalışma ve dayanışma ortaya koyduklarını, millete ve partililere mahçup olmadıklarını söyledi.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ CİZRE VE BEYTÜŞŞEBAP\'TAYDI

Bayramın birinci gününe Güneydoğu\'da girdiğini aktaran Süleyman Soylu, başta Şırnak Cizre ve Kato dahil birçok noktada bulunduklarını, buralarda güvenlik güçleriyle birlikte olduklarını ifade etti. Cizre\'de ve Beytüşşebap izlenimlerini paylaşan Bakan Soylu, \"Cizre\'de çok güzel bir tablo gördük. Çok uzun yıllardır terör sebebiyle yapılamayan Şırnak-Cizre arasındaki yaklaşık 23 kilometrelik yolun ve oradaki 4 tane tünelin yapıldığını ve aşağı yukarı 1 - 1 buçuk saatlik yolun, nasıl 20 dakikaya düştüğünü iktidarımızın büyük hizmetler getirdiğini, bunun hemen akabinde kayyum belediyemizi ziyaretimizde şaşkınlık içerisinde ama büyük bir takdir içerisinde 53 iş makinasının Cizre Belediyesi\'ne; PKK\'ya terör örgütüne gidecek paraların oradaki vatandaşımıza kazandıran bir anlayış. Beytüşşebap\'ın ana caddesinde bir yıl önce yürümek mümkün değildi. Şimdi ise bir taraftan ışıklandırılmış, bir taraftan parke taşlarıyla mükemmel bir hale gelmiş. Attığımız her adım liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürüttüğümüz her mücadele insanımızı ve insanımızın yaşantısını standardının yükselmesini hedef almaktadır\" diye konuştu.

GÜMÜŞHANE\'DEKİ OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Güvenlik güçlerinin jandarma ve polisiyle teröre karşı başarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Süleyman Soylu, Karadeniz\'de terörle mücadeleye yönelik gerçekleşen operasyonlara ilişkin de bilgi verdi. Gümüşhane\'nin Kürtün ilçe kırsalında \'Aranan Teröristler\' listesinde Kırmızı Kategori\'de, başına 4 milyon lira ödül konulan \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner ile \'Sorej K\' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun\'un ölü ele geçirilmesiyle ilgili konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\"

\"Tunceli-Erzincan hattından Karadeniz\'e terörist sızdırmak suretiyle oranın da huzurunu bir şekilde etkilemek istiyorlar. Ama sabır, selamettir. Arkadaşlarımız orada güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbari organlarımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir liderini almışlardı, sözde lider. Yine kırmızı listede orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkemizin bu konudaki ve liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir. Hiç endişe etmeyin.\"

İSTANBUL\'A 800 NARKOTİK POLİSİ

\"İstanbul dünyanın en huzurlu ve en güvenli metropolü haline gelmektedir. Türkiyemiz dünyanın en güvenli ülkesi haline gelmektedir.\" diyen Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de \"İstanbul\'da toplam 370 narkotik polisi vardı, bir batında İstanbul\'a 800 narkotik polisi verdik. Şimdi göreve başladılar. Bir taraftan asayişle, bir taraftan huzurla, bir taraftan terörle ama illaki uyuşturucuyla mücadelede ortaya koymuş olduğumuz adımımızı devam ettiriyoruz. Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 11 bin 700 kişi uyuşturucudan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buradaki gayretimizi, birliğimizi, beraberliğimizi hep birlikte ortaya koyacağız. Merak etmeyin, siyasal, iktidar, millet ve devlet gücümüz giderek artmaktadır\" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu\'nun ardından Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya konuşmasında partililerin ve herkesin bayramını kutladı. Yerel seçimlere değinen Kaya, İstanbul\'da büyükşehir belediyesi ile 39 ilçe belediyesini kazanmaya odaklanmış bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi. Programın sonunda partililerle bayramlaşma gerçekleşti.



