(GENİŞ HABER)) BAKAN ARSLAN, HALKALI- GEBZE BANLİYÖ HATTI'NDAKİ TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı - Gebze Banliyö Hattı\'ndaki çalışmalara ilişkin, \"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 20 kilometrelik Avrupa Yakası, yaklaşık 43 kilometrelik de Anadolu Yakası olmak üzere, her iki hatta da yüzde 81\'lik ilerleme sağlamış durumdayız. Hedefimiz, Aralık sonu itibariyle inşallah hattın tamamını işletmeye açmak\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katılımıyla yüzde 81\'i tamamlanan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı\'nda test sürüşü yapıldı.

Halkalı\'dan Kazlıçeşme\'ye hareket eden trenin test sürüşü öncesinde Bakan Arslan, makinist koltuğuna oturdu.

Tren Kazlıçeşme İstasyonu\'na geldikten sonra Ahmet Arslan burada, hattaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Arslan, \"Halkalı\'dan Gebze\'ye mevcut banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle de 77 kilometrelik güzergahın hiçbir aktarma olmadan bir boydan bir boya 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olan bir projemizin, bugün Avrupa Yakası\'nda 20 kilometrelik mesafeyi sizlerle birlikte test sürüşüyle geldik\" dedi.



\"HER İKİ HATTA DA YÜZDE 81\'LİK İLERLEME SAĞLANDI\"

Bakan Ahmet Arslan, Kazlıçeşme\'den Ayrılıkçeşme\'ye kadar olan mevcut sistemi denizin altından bağlandığını ve 5 yıldır da Marmaray araçlarının hizmet verdiğini aktardı. Arslan, \"Ancak gerek Anadolu Yakası\'ndaki gerek Avrupa Yakası\'ndaki banliyö hatlarının tamamen iptal edilmesi ve 3 hatta çıkarılması artı metro standardında hizmet verilmesiyle ilgili süreçlerimiz devam ediyordu. Daha önce ihale süreçlerinde yüklenicilerimizden kaynaklı bir sıkıntı yaşandı ve ihaleyi tekrar yenilemek zorunda kaldığımız için de iş bugünlere kaldı. Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 20 kilometrelik Avrupa Yakası, yaklaşık 43 kilometrelik de Anadolu Yakası olmak üzere her iki hatta da yüzde 81\'lik ilerleme sağlamış durumdayız\" ifadelerini kullandı.



\"HEDEFİMİZ, ARALIK SONU İTİBARİYLE HATTIN TAMAMINI İŞLETMEYE AÇMAK\"

İşin tamamındaki ilerleme oranının yüzde 81 olduğunun altını çizen Bakan Arslan, \"Hedefimiz bu sene Ağustos sonu itibariyle kaba inşaatı bitirmek ve daha sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden çalışmalarına başladığımız elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sene sonuna kadar test süreçlerini bitirerek bu yıl Aralık sonu itibariyle de inşallah hattın tamamını işletmeye açmak. Bu işte herhangi bir aksama olmadığını ifade etmek isterim\" diye konuştu.



\"1 SEFERDE TAŞIYACAĞIMIZ YOLCU 3 BİN 56 KİŞİ OLACAK\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşmasına şu şekilde devam etti:

\"Her iki yakada da raylar döşenmeye başlandı. Daha önce yurt dışından sipariş edilmiş raylar döşendiği gibi, son dönemlerde Karabük\'te imal edilen yerli rayları da kullanmak marifetiyle ray serim işlemini, hepsini devam ettiriyoruz. Marmaray araçları Ayrılıkçeşme\'den Kazlıçeşme\'ye 5\'li setlerle hizmet veriyor. Yaklaşık bin 530 yolcu taşıyor. İnşallah hattın tamamını açtığımızda 5\'li setlerin yanı sıra 10\'lu setler de çalıştırmış olacağız. 10\'lu setlerde de 1 seferde taşıyacağımız yolcu 3 bin 56 kişi olacak.\"



\"43 İSTASYONUN 7 TANESİ YÜKSEK HIZLI TRENLERİMİZİN DURDUĞU İSTASYON OLACAK\"

\"Marmaray\'da kullanılacak 440 aracın tamamının daha önce siparişlerini vermiştik. İmalatlarını bitirdik. 440 aracın da 300 tanesi yine Türkiye\'de imal edildi. İnşallah saatte 28 sefer yapacağız. 2 dakikalık tren aralığı demektir ki, saatte 75 bin kişiyi tek yönlü taşıyacağız. Günün tamamını düşündüğünüzde de 1 milyon 200 bin kişiyi Marmaray araçlarıyla taşıyabiliyor olacağız. Banliyö hatlarının metro standartlarına getirilmesi çerçevesinde 38 yeni istasyon yapıyoruz. İstasyonlarımızda da çalışmalar gayet güzel gidiyor. 43 istasyonla 77 kilometrelik güzergahta hizmet vereceğiz. Bu 43 istasyonun 7 tanesi aynı zamanda ana hat trenlerinin, yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlarımız olacak.\"



YENİKAPI\'DA TARİHİ ESERLER ÇIKMASI NEDENİYLE AKTARMA İSTASYONU YAPILAMADI

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarının ana hat trenlerine de hizmet vereceğini kaydeden Arslan, “Yenikapı\'nın da yüksek hızlı trenlere hizmet vermesini öngörmüştük ama Yenikapı\'da çıkan tarihi değerlerin bir kısmını kültür varlıkları koruma kurullarımızın kararı çerçevesinde başka yerlere naklettik. Bazı tarihi eserler vardı ki, onlara müdahale etme şansımız yoktu. O çerçevede koruma kurullarının kararları çerçevesinde Yenikapı\'daki yüksek hızlı trenlerinin durmasına yönelik aktarma istasyonunu yapamadık. Ondan vazgeçtik. Marmaray marifetiyle insanlarımıza hizmet etmek önemli ama İstanbul\'un tarihi değerleri de bizim için bir o kadar önemli\" dedi.



GÜZERGAHLARI ANLATTI

Marmaray Projesi, 77 kilometrelik güzergahı çerçevesinde 13 istasyonda 16 farklı raylı sisteme yolcu aktarabileceğini belirten Bakan Arslan, “ Halkalı İstasyonu\'nda inşaatı devam eden Halkalı - İstanbul yeni havalimanı metrosuyla entegre olacağız. Yine Halkalı\'da Yenikapı- Kirazlı- Halkalı Hattı\'na entegre olacağız. Küçükçekmece İstasyonu\'nda Yenikapı- Hacıosman Hattı\'na entegre olacağız ki, bu \'Yenikapı- İncirli- Sefaköy- Beylikdüzü Hattı\' diye de geçiyor. Ataköy İstasyonu\'muz da İkitelli- Sanayi- Ataköy Hattı\'yla entegre olacak. Bakırköy İstasyonu\'nda Bakırköy - İDO- Başakşehir Hattı\'yla entegre olacak. Söğütlüçeşme İstasyonu\'nda 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli ve onun raylı sistemiyle entegre olacak. Göztepe İstasyonu\'nda, Göztepe-Ümraniye - Ataşehir Hattı\'yla entegre olacak. Bostancı İstasyonu\'nda, Bostancı- Dudullu Hattı\'yla, Pendik İstasyonu\'nda, Pendik- Sabiha Gökçen Hattı\'yla, Tuzla İstasyonu\'nda Kadıköy- Kartal- Tavşantepe Hattı\'yla entegre olacak. Yenikapı\'da Kabataş- Bağcılar raylı sistemiyle, Üsküdar\'da Üsküdar- Ümraniye- Sultanbeyli Hattı\'yla, Ayrılıkçeşme\'de de yine Kadıköy- Kartal- Tavşantepe Hattı\'yla entegre olacak\" şeklinde konuştu.



“HAYDARPAŞA GARI, YÜKSEK HIZLI TRENLERE HİZMET EDECEK\"

3 bin 760 kişinin bu hatta çalıştığın söyleyen ulaştırma Bakanı Arslan, Ankara\'dan kalkan yüksek hızlı trenin Pendik\'e kadar geldiğini hatırlatarak, “Sene sonu itibariyle yüksek hızlı trenlerimiz Haydarpaşa Garı\'na gelmiş olacaklar. Haydarpaşa Garı\'ndaki restorasyon çalışmalarını bitiriyoruz. Haydarpaşa Garı\'mız yüksek hızlı trenlere hizmet edecek\" dedi.

Önümüzdeki yılbaşında Sivas\'a kadar olan hattı da bitirmiş oluyoruz. Böylece Sivas\'tan kalkan bir yüksek hızlı tren, Haydarpaşa\'ya kadar gelebileceği gibi devamında Halkalı\'ya kadar gelebilecek. Halkalı\'dan Kapıkule\'ye hızlı tren hattımızın da projesini bitirdiğimizde Avrupa\'ya kadar hızlı trenlerimiz gidebilir olacak. Ayrıca Sivas sonrası, Erzincan- Erzurum - Kars istikametinde de etap etap çalışmalarımız devam ediyor\" ifadelerini kullandı.



