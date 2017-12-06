(Geniş Haber) BABASINA AİT MİNİBÜSLE 2 ÇOCUĞU EZEREK ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN 13 YAŞINDAKİ R.A'YA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ 

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Sancaktepe\'de babasına ait minibüsle yaptığı trafik kazasında 4 ve 9 yaşlarında iki çocuğun ölümüne bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A., \'Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık R.A. ve avukatı ile olayda hayatını kaybeden çocukların aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, \"Birden fazla kişinin ölümüne neden olma\" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı son sözü sorulan tutuklu sanık R.A., söyleyeceği bir şey olmadığını söyledi. Avukatı da müvekkilinin tahiyesini istedi. Mahkeme karar için duruşmaya ara verdi.

4 YIL 2 AY CEZA ALDI

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık R.A.\'yı, \"Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak\" suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, bu cezayı yarı oranında indirerek 5 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın 13 yaşında oluşu ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini gerekçe göstererek 5 yıllık cezayı da 4 yıl 2 aya düşürdü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanığa verilen cezanın miktarını gerekçe gösteren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BABASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme, olaydan önce de oğlu R.A.\'nın şehir içinde araç kullanmasına müsaade eden baba İ.A. hakkında, ebeveyn sıfatı ile denetim görevini yapmadığı gerekçesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 yaşındaki R.A.\'nın 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracı aldıktan kısa süre sonra kaza yaptığı, kaza sonucu 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun\'un yaşamını yitirdiği, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe\'nin de yaralandığı belirtiliyor. İddianamede R.A.\'nın, \"Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması\" suçundan 1 yıl 4 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

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06.12.2017 - 15.38 - Haber Kodu : 171206148