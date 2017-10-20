 (geniş haber) AVUSTURYA YOLCULARINA KÖPEKLİ ARAMA 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA

Avusturya\'da Türkiye\'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı\'nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı\'nda da Viyana\'ya gidecek Avusturya vatandaşları köpeklerle arandı. Yolcular daha sonra Avusturya\'ya gidecek uçağa alındı.

Atatürk Havalimanı\'ndan Viyana\'ya gidecek uçağın yolcuları önce polis tarafından belge kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan kontrollerin ardından Avusturyalı yolcuların üzerleri ve çantaları köpek ile detaylı bir aramadan geçirildi. Yolcular daha sonra THY\'nin saat 17.40\'da İstanbul-Viyana seferini yapacak uçağına alındı.

Görüntü dökümü

--------------

-Polis ve boarding işlemi yapan personelden görüntü

-K-9 köpeği ve polisten görüntü

-Yolcuların K-9 köpeği ile aranması

-Yolculardan ve viyana yazısı görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

