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 (geniş haber) AVUSTURYA YOLCULARINA KÖPEKLİ ARAMA 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA Avusturya'da Türkiye'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı'nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı'nda da Viyana'ya gidecek Avusturya vatandaşları köpeklerle aran

20 Ekim 2017 20:47

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA
Avusturya\'da Türkiye\'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı\'nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı\'nda da Viyana\'ya gidecek Avusturya vatandaşları köpeklerle arandı. Yolcular daha sonra Avusturya\'ya gidecek uçağa alındı.
Atatürk Havalimanı\'ndan Viyana\'ya gidecek uçağın yolcuları önce polis tarafından belge kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan kontrollerin ardından  Avusturyalı yolcuların üzerleri ve çantaları köpek ile detaylı bir aramadan geçirildi. Yolcular daha sonra THY\'nin saat 17.40\'da İstanbul-Viyana seferini yapacak uçağına alındı.

Görüntü dökümü
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-Polis ve boarding işlemi yapan personelden görüntü
-K-9 köpeği ve polisten görüntü
-Yolcuların K-9 köpeği ile aranması
-Yolculardan ve viyana yazısı görüntüsü
-Genel ve detay görüntü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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