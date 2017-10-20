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(geniş haber) Avusturya yolcularına köpekli arama

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) Avusturya'da Türkiye'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı'nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı'nda da Viyana'ya gidecek Avusturya vatandaşları köpeklerle arandı

20 Ekim 2017 20:50

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) Avusturya\'da Türkiye\'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı\'nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı\'nda da Viyana\'ya gidecek Avusturya vatandaşları köpeklerle arandı. Yolcular daha sonra Avusturya\'ya gidecek uçağa alındı.

Atatürk Havalimanı\'ndan Viyana\'ya gidecek uçağın yolcuları önce polis tarafından belge kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan kontrollerin ardından  Avusturyalı yolcuların üzerleri ve çantaları köpek ile detaylı bir aramadan geçirildi. Yolcular daha sonra THY\'nin saat 17.40\'da İstanbul-Viyana seferini yapacak uçağına alındı.

(FOTOĞRAF)

 

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