Geniş haber // Atık su kanalında bebek cesedi bulundu

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Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta atık su kanalında bir kız bebeğine ait ceset bulundu

28 Kasım 2017 20:05

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT\'ta atık su kanalında bir kız bebeğine ait ceset bulundu. 1 haftalık olduğu tahmin edilen bebeğin, kanala atıldıktan sonra ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.
Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi\'nde bulunan sitelerin atık su kanalı içerisinde saat 14.00 sıralarında inşaat işçileri tarafından bir bebek cesedine rastlandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir kepçe yardımıyla indikleri kanaldan cesedi çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından ceset üzerinde yapılan incelmeyle elde edilen ilk verilere göre kız bebeğe ait cesedin yaklaşık 1 haftalık olduğu, kanala yeni atıldığı, atıldıktan sonra ölmüş olabileceği, dün akşam yağan yağmur suyunun etkisiyle de bulunduğu yere sürüklendiğinin belirlendiği öğrenildi.
Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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