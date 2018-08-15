geniş haber// Ataşehir'de plazada yangın

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL,(DHA)

ATAŞEHİR\'DE bir plazanın dış cephesi alev alev yandı

Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi\'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Plazanın dış cephesi alev alev yandı. Bu sırada plazadan kopan parçalar çevreye yayıldı. Polis ekipleri şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Kayışdağı, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdür itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Langın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Binanın yeni olduğu için boş olduğu öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



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