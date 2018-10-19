(geniş haber) ATAKÖY'DE "MİLLET PARKI" HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 



Sinem ERYILMAZ -Hüseyin ÇAKMAK - Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy\'de Baruthane arazisinde yapımı süren \"Millet Parkı\"nın 8 Kasım\'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan görüntülendi.

Ataköy\'deki tarihi Baruthane arazisinde bulunan Millet Bahçesi\'nin yapım çalışmaları başladı. Alanı yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan parkın açılışı için 8 Kasım tarihini verdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne (İBB) devredilen ve Ataköy\'deki Baruthane arazisinde yapımına başlanan 60 dönümlük \'Millet Bahçesi\'nin tanıtımı yapıldı.

Proje alanını yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan yapımı süren Millet Bahçesinin açılışı için tarih verdi.

\"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK\"

Baruthane Millet Bahçesi\'nin 8 Kasım\'da açılacağını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada bu kadar değerli ve güzel bir alanı büyükşehirimize tahsis etti. Biz de Millet Bahçesi olarak şekillendirip milletimizin hizmetine sunuyoruz. Millet Bahçesi olarak ilk Millet Bahçesi kimliği ile yapmış olduğumuz bu alan diğer yapılacaklar için de bir örnek olacak. 8 Kasım\'da burayı bitirmiş olacağız. Zaten şu an da önemli bir aşama kaydedildi. Şunu da belirtmek lazım: Biz sadece sit alanı olarak belirlenen alanların dışındaki toplamda 50 dönüme yakın olan yeşil alan kısımlarıyla ilgili bu tarihi veriyoruz. Arazideki tarihi yapıların proje çalışmaları ise devam ediyor. Millet Bahçesinde yaptıklarımızı, daha sonra yapılacak Millet Bahçelerimize burası bir örnek teşkil edecek\" diye konuştu.

TOKİ\'NİN PORTFÖYÜNDEKİ EN DEĞERLİ ARAZİ

TOKİ\'nin portföyündeki en değerli arazi olan Ataköy sahilindeki bu alanın, İstanbul halkına yeşil alan olarak hizmet edeceğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, \"Burası 1991 yılından beri ve hali hazırda turizm-ticaret alanı imarlı bir yer. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte buranın yeşil alan olmasıyla alakalı fikrimizi Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle TOKİ\'nin portföyündeki bu en değerli arazi İstanbul halkına yeşil alan olarak hizmet edecek. 28 gün önce inşaatı başladı ve projeyi bu hale getirdiler. 8 Kasım\'da da bu projenin teslimi yapılacak. 60 bin metrekare alan var. İstanbul\'un ilk defa sahile 3 kilometrelik bir yürüyüş alanı olacak. Önemli bir proje\" dedi.

İSTANBUL\'A YEŞİL ALAN KAZANDIRILIYOR

TOKİ Başkanı Turan Büyükşehir Belediyesi ile eş güdümlü bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, Pendik\'te, Kayabaşı\'nda, Hoşdere\'de büyük araziler üzerinde inşaasına başlanacak ve yapımı devam eden 4-5 adet büyük yeşil alan çalışmalarının olduğunu kaydetti.

\"YEŞİL ALANI FAZLA OLAN YERLER YAPIYORUZ\"

Türkiye\'de şehircilikte yeni bir dönem başladığının altını çizen Turan sözlerini şöyle noktaladı:

\"Son beş yılda yaptığımız binaların yüzde 85\'i altı kat ve aşağısı olan binalar. Dolayısıyla biz zaten yeşil alanı fazla olan yerler imal ediyoruz. Ancak büyük kentlerde araziler kıymetli oldukları için oralarda zorlanıyorduk. Millet Bahçeleri ile beraber elimizdeki en değerli imarlı araziyi millete ait olarak onlara sunulacak.\"

SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Baruthane Millet Bahçesi\'nin son hali havadan görüntülenirken, proje alanında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesislerin de yapılacağı ifade edildi. Ayrıca Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil vatandaşların yürüyüş yapacağı alan olarak kullanılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmalar

-Parktan görüntü

-Parkın havadan görüntüleri

