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(Geniş Haber) ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN-Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)  Arnavutköy'de sünger fabrikasında yangın çıktı

14 Aralık 2018 16:32

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taylan ERGÜN-Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) 
Arnavutköy\'de sünger fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 
Hicret Mahallesi, Abdullah Gül Caddesi\'nde bulunan plastik ve sünger üretimi yapan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yaklaşık 20 bin metrekare alan kurulu fabrikadaki yangına Arnavutköy, Sultangazi, Hadımköy, Başakşehir, Şişli, Fatih, Bakırköy, Seyrantepe, Kocasinan, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Çatalca gibi çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. 

FABRİKA SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yanan fabrikanın sahibi ise söndürme çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı.  Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Eski Bolluca Belediye Başkanı Recep Bahri Kazankaya yangın çıkan fabrikaya gelerek, çalışmaları izledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Görüntü Dökümü:
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-Fabrikadan görüntüler
-Yanan alandan görüntü
-İşçilerden görüntü
-İşçilerle röp.
-sahibinin ağlaması
-Belediye başkanından görüntü
Diğer detaylar
 

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