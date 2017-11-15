(geniş haber) Antalyaspor'da seçimli genel kurul kararı alındı

Başkan Öztürk: \"Yönetim olarak yorulduk\"

Öztürk, \'Antalyaspor taraftarı\' diye başladığı sözleri sırasında göz yaşlarını tutamayarak toplantı salonundan ayrıldı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Öztürk, toplantının sonunda gözyaşlarını tutamayarak salondan ayrıldı.

Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyen Ali Şafak Öztürk, 30 Haziran 2016\'da yapılan genel kurulla göreve başladıklarını aktardı. Göreve başladıktan 1 ay sonra sportif başarı yakalamak amacıyla kentin adının dünyada daha bilinir hale gelmesi için çalışma yaptıklarından bahseden Öztürk, Antalyaspor\'un sportif ve mali durumunun değerlendirilmesiyle sonuca ulaşmanın güç olduğunu belirterek, göreve başladıktan 1 ay sonra başkanlığı bırakmak istediklerini anlattı. İlgililerin göreve devam etmeleri ve gelir getirecek projelerle Antalyaspor\'a katkı sağlayacaklarını belirtmesi üzerine bunlara inanıp göreve devam ettiklerini dile getiren Öztürk, bu süreçten sonra da Antalyaspor\'a gelir getirici projeler geliştirdiklerini söyledi.

MADDİ SONRUNLARI ORTADAN KALDIRDIK

Antalyaspor\'a yaratılan kredi ile birikmiş maddi sorunları ortadan kaldırdıklarını ifade eden Öztürk, finansal disiplinle kulübü, ulusal lisanstan UEFA lisansı alan kulüp haline getirdiklerini belirtti. Stadı ve Atilla Konuk Tesisleri\'ni devraldıklarından bahseden Öztürk, Antalyaspor\'un tüm branşlarda üst liglerde desteklenmesi için çaba gösterdiklerini, kombineli taraftar sayısını 24 bine yükselttiklerini vurguladı.

Avrupa\'da uygulanan pilot takım uygulamasının örneği kapsamında Kemerspor ile anlaşma imzaladıklarını kaydeden Öztürk, lisanslı futbolcularda kadrodaki kalabalık yapıyı yüzde 50 oranında azalttıklarını söyledi. Antalyaspor tarihinin en başarılı sezonunu geçirdiklerini aktaran Öztürk, göreve geldikleri ilk yılda sportif başarı olarak birçok ilki gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

SÖZLER TUTULMADI

Antalyaspor\'un göreve başladıkları 30 Haziran 2016 öncesinde 32.5 milyon Euro borcu bulunduğunu anlatan Öztürk, görevde olduğu süreçte, borcun 45 milyon Euro\'ya yükseldiğini söyledi. Antalyaspor\'un sadece 3 bankaya borcu bulunduğunu ve ödenmemiş borcu olmadığına dikkati çeken Öztürk, banka borcu ödemelerinin 2023 yılına kadar vadelendirildiğinden bahsetti. Göreve geldiklerinde 66 olan futbolcu sayısının 36\'ya indirildiğini vurgulayan Öztürk, 23 milyon 950 bin Euro olan takım değerini 45 milyon Euro\'ya yükselttiklerini ifade etti.

Öztürk, \"Futbolcu sayısı yüzde 50 düşmüş, borç yüzde 40 artmış ama eldeki futbolcu değeri yüzde 100 artmıştır. Maalesef 2016/2017 sezonu geride kaldı ve şu anda bulunduğumuz konumda hiç bir gelir kaynağı yaratılmadı. Bu güne kadar verilen sözler bize karşı tutulmadı. Sezon başlangıcında da Antalya ve Antalyaspor için bazı transferler yaptık. Çoğu bedelsiz, iyi oyunculardı. Bize geldiklerinde piyasa şartlarında iyiydi. Bir oyuncu harici belki daha az maaş kazanarak geldiler. Amacımız Antalyaspor\'u iyi bir yere getirebilmekti. Bütün amacımız buydu. Geçen sene 5\'inci bitirdiğimiz yerden Avrupa\'yı getirebilmekti amacımız. Bu yatırımların da yapılmasının nedeni yürüttüğümüz projeler ve projelerin sonuçlanmasıydı. Gerçekten güzel projeler ve Antalyaspor\'u kurtaracak projelerdi\" diye konuştu.

KARALAMA KAMPANYASI YAPILDI

Antalyaspor\'da göreve geldikten sonra kendisi hakkında karalama kampanyası yapıldığını dile getiren Öztürk, bu sezon ligde geçen sene ile aynı puanda olmalarına rağmen daha güçlü kadroya sahip olduklarını söyledi. Antalyaspor\'un başarısını ya da kendi yönetimiyle Antalyaspor\'un başarılı olmasını istemeyenler olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

\"Antalyaspor Kulüp Derneği, Antalyaspor A.Ş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşmelerde Antalya ilinde moloz döküm yerlerinin işletme hakkını Antalyaspor olarak aldık. Yaklaşık 1 yıldır yürütülen projenin meyvelerini Antalyaspor ve amatör branş sporları alacak derken ve 1 Kasım 2017\'de sözleşme imzalamışken, güçlü Antalyaspor için büyük bir adım attık derken, dün meclis kararıyla birim fiyatı yara yarıya düştü. Bunun bize maliyeti yarı yarıyadan daha fazla oldu. Bu moloz işinin üzerine değinmek istiyorum. Antalyaspor\'un geleceğini kurtaracak bir proje. Baktığınızda 2046 yılına kadar ortalama beklentimiz senede 25 milyon lira olacak bir projeydi. Bu sene için yaptığımız yatırımları mantıklı hale kılacak projeydi. Bize verilen söz de buydu çünkü. Her şey imzalandı. Yatırımcı firma ile anlaşma imzalandı. Bundan sonra bu rakam düştü. Hatta burada 25 milyonun 18 milyonu garanti olarak anlaşılmıştı. 18 milyon lira Antalyaspor\'a gelir gelecekti. Birim fiyatının düşürülmesi yatırımcılar için tüm mantığı kaldırıyor. Antalyaspor\'un kazanacağı parayı düşük hale getiriyor. Yatırımcı için hem bu sene hem de gelecek yıllara garanti vermesini imkansız hale getiriyor. Gerek bu proje gerek üretilen diğer projelerde sonuca ulaşılmamasını biz anlamakta güçlük çekiyoruz.\"

\"YÖNETİM OLARAK YORULDUK\"

Antalyaspor\'u Türkiye\'nin büyük kulüpleriyle boy ölçtürmeyi ve Avrupa\'da oynatmayı hedeflediklerini vurgulayan Öztürk, bahsettiği nedenlerden dolayı Antalyaspor\'un kendisiyle başarılı olmasının istenmediği düşüncesinin akla geldiğini belirtti. Kulüpten herhangi bir çıkarı, siyasi hedefi olmadığını ve Antalyaspor\'u kişisel basamak olarak görmediğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

\"Şu anda yorulmuş durumdayız. Biz de yönetim olarak. Özellikle bu karar, diğerleri çözülür ama meclisten çıkan son karar bizi gerçekten büyük anlamda üzmüş bulunuyor. Türkiye\'nin bütün illerinde örneklerini görüyorsunuz. Bursa\'da Trabzonspor\'da gelir getirici projelerin arkasında duruluyor ama bizim yönetimimizin yaptığı projenin Antalyaspor tarihinde benzeri yok. Şu anda bulunduğumuz anlamda sportif anlamda da başarıya ulaşacağına inandığımız Antalyaspor\'un yeni projeler üretilmesi, Antalyaspor\'da daha fazla bütünlük olması, daha pozitif düşünülen, gelecek planlaması daha fazla düşünülen bir yönetimin potansiyelli olarak göreve gelebilmesi için biz teminen seçim gündemli olağanüstü genel kurul düşünüyoruz. Buna ilişkin takvimi ayrıca şirket paydaşları ve kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm Antalyaspor camiası bilsin ki göreve nasıl başladıysak olağanüstü genel kurula kadar da aynı duruşu sergileyeceğiz. Bugüne kadar desteklerinden dolayı sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'na Valimiz Sayın Münir Karaloğlu\'na ve emeği geçenlere destek olanlara teşekkür ediyoruz.\"

Öztürk, \'Antalyaspor taraftarı\' diye başladığı sözleri sırasında göz yaşlarını tutamayarak toplantı salonundan ayrıldı. Toplantıda Öztürk\'ün yanında Asbaşkan Bora Terzioğlu da yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basın toplantısında Ali Şafak Öztürk\'ün açıklaması

FOTOĞRAFLI

DHA FEED