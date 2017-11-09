(Geniş Haber) ALTGEÇİT GÖLE DÖNDÜ, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Ataköy\'de su borusu henüz bilinmeyen nedenle patladı. Su sızıntısı nedeniyle alt geçit adeta göle döndü, bazı araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle su borusu patladı. Bunun üzerine sızan su, kısa sürede alt geçitte birikti. Bazı sürücüler göle dönen altgeçitte mahsur kaldı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüleri araçlarıyla birlikte kurtardı. Oluşan su birikintisi nedeniyle sahil yoluna bağlanan güzergah trafiğe kapandı. Bu nedenle sahil yolu istikametinde yoğun trafik oluştu. Mahsur kalan sürücülerin bir kısmı su birikintisini fark etmediklerini belirtirken, bazıları ise geçebileceklerini tahmin ettiklerini ancak araçlarının bozulduğunu söyledi. Belediye ekipleri, biriken suyu çekmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Biriken sulardan görüntü

-Altgeçitte mahsur kalan araç ve içindeki sürücüden detaylar

-İtfaiye ve belediye ekiplerinden görüntü

-Mahsur kalan sürücülerle röportajlar

-Yeraltından sızan sudan görüntü

-Oluşan trafikten detaylar

-Araçların çekiciyle kaldırılması

-Genel görüntüler

09.11.2017 - 09.16 - Haber Kodu : 171109008

09.11.2017 - 09.45 - Haber Kodu : 171109011

