(geniş haber) ADNAN OKTAR GRUBU İŞKENCE DAVASINDA KARAR

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti oy birliğiyle, Adil Serdar Saçan ile birlikte 11 polis hakkında \"işkence\" suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verdi. Sanık Adil Serdar Saçan hakkında ayrıca \"resmi belgede sahtecilik\", \"iftira\", \"delilleri yok etme\" suçlarından ve bir sanığın ise \"yalan tanıklık\" suçundan beraatına karar verildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Rakipoğlu ve Vedat Mercan hazır bulundu. Mağdur Burak Abacı\'yı avukat Fuat Selvi, katılanlar Halil Hilmi Müftüoğlu ve Hasan Basri Güner\'i avukat Semra Karadağ ve sanıklardan Adil Serdar Saçan\'ı ise avukatı Serkan Saçan temsil etti.

MAHKEME HEYETİNİ REDDETTİ

Katılanlar Halil Hilmi Müftüoğlu ve Hasan Basri Güner\'in avukatı Semra Karadağ, işkence suçlarında zamanaşımının işlemeyeceğini öne sürdü. Karadağ, dosyanın bir başka davayla birleştirilmesi yönündeki talebin reddedilmesi üzerine \"Biz beraat talep edilen davalar yönünden delillerin gereği gibi toplanması için defalarca talepte bulunduğumuz halde sadece sanık lehine deliller toplanmıştır. Mahkeme heyeti tarafsızlığını kaybettiğinden heyeti reddediyoruz\" dedi.

MAHKEME: \"DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK TALEBİN İŞLEME KONULMASINA YER OLMADIĞINA\"

Mahkeme heyeti ise aynı konularda defalarca talepte bulunulması ve bu aşamada yapılan talebin davayı uzatma amacına yönelik olduğunun anlaşıldığını belirterek bu talebin işleme konulmasına yer olmadığına karar verdi.

SANIKLAR BERAATİNİ TALEP ETTİLER

Daha sonra mahkeme heyeti sanıklara son savunmalarını sordu. Sanık Vedat Mercan, \"Herşeyden önce davanın bu kadar uzatılması bizim değil, katılan tarafın bu konuda davayı uzatmaya yönelik olarak hareket etmesinden kaynaklanmıştır. Amaçları davanın derdest kalması ve memuriyet görevini sürdürmekte olan bizlerin bu nedenle mağdur düşmemizdir. Geçmişte yaptığımız talepler katılan tarafın mahkemeye baskısı yüzünden gereği gibi değerlendirilmemiş ve dava katılanların sebebiyet vermesi ile uzamıştır. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum\" dedi. Sanık Metin Rakipoğlu da beraatını talep etti.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Heyet oybirliğiyle verdiği kararında, sanıklar Adil Serdar Saçan, Ahmet Erdoğan, Metin Rakipoğlu, Necati Kurt, Osman Köprü, Semih Günaydın, Serdal Akça, Vedat Mercan, Selahattin Kıraç, Bülent Kurt ve Ahmet İhtiyaroğlu hakkında \"işkence\" yaptıkları iddiasıyla açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme sanık Adil Serdar Saçan hakkında \"Resmi belgede sahtecilik\", \"İftira\", \"Delilleri yok etme\" suçlarından beraat kararı verirken, sanık Özer Altunyuva hakkındaki \"yalan tanıklık\" suçundan da beraat kararı verdi.

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

19.09.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180919037