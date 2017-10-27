(geniş haber) ADLİYEDE OLAY

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Haber:  Ümit TÜRK - Özden ATİK - İSTANBUL DHA Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 'çocuğa cinsel istismar' davasında sanığın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren sanık yakınları, ortalığı birbirine kattı

27 Ekim 2017 15:37

Haber:  Ümit TÜRK - Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda \'çocuğa cinsel istismar\' davasında sanığın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren sanık yakınları, ortalığı birbirine kattı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan sanık yakınları, adliye koridorlarında bağırmaya başladı. Kendilerini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlilerine de tepki göstermeleri üzerine olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Grup  adliyeden uzaklaştırıldı.

Görüntü dökümü:
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-  Güvenliğin kadınları adliyeden uzaklaştırması
-  Bir kadının sürüklenmesi
-  Genel detaylar 
 

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