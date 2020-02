(Geniş haber) A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: "İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, \"Gençlerle beraber iyi bir çekirdek oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oyuncularla kazanan ekip oluşturmaya çalışıyoruz\" dedi.

A Milli Futbol Takımı\'nın İrlanda Cumhuriyeti ile yarın saat 20.30\'da Antalya Stadyumu\'nda oynayacağı özel maç öncesi teknik direktör Mircea Lucescu ve Okay Yokuşlu düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lucescu, kadroda yer alan futbolcuların yarısına yakınının yurt dışındaki takımlarda yer aldığını söyledi. Yabancı takımlarda oynayan başka genç futbolcuların da milli takımda yer alabileceğine değinen Lucescu, onların da bir gün tercihini Türkiye\'den yana kullanmasını temenni etti. Lucescu; Hakan Çalhanoğlu, Enes ve Emre gibi becerikli oyuncuların kulüp değiştirmelerine rağmen bireysel becerileriyle takımlarında önemli birer futbolcu pozisyonuna geldiğini anlattı. Genç futbolcuların takımlarında yetenekli oyuncularla oynamalarının hem milli takıma hem de bireysel performanslarına olumlu etkisinden bahseden Lucescu, \"Bu hem onlara hem milli takıma katkı sağlıyor. Gençlerle beraber iyi bir çekirdek oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oyuncularla kazanan ekip oluşturmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\"İNANARAK BAŞARACAĞIZ\"

Emre Mor ile birebir görüştüğünü, kulüp doktorunun da rapor yolladığını dile getiren Lucescu, genç yıldızın 38 derece ateşinin olmasından dolayı kampa katılamadığını söyledi. Milli takımın dün yapılan antrenmanında Cengiz\'in ufak bir sakatlık yaşadığını aktaran Lucescu, \"Onu biraz cesaretlendiriyoruz ama bir sakatlık yaşadı. Okay, Çağlar ve diğer genç oyuncular Türk futbolunun, milli takımın geleceğini sağlayacak oyuncular. Hepsi beraber oynayacak. Bunların hepsi iyi oyuncular. Söylediğimiz oyuncuların dışındakiler de iyi oyuncular. Umut ediyorum ki inanarak başaracağız ve daha iyi yere gideceğiz\" dedi.

\"GENÇLERE DE BU MİLLİ TAKIMIN ÇEKİRDEĞİ OLMA İMKANI TANIYORUZ\"

Gazetecilerin, \"Çalkantılı, sıkıntılı dönemin ardından şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz\" sorusuna Lucescu, şöyle cevap verdi:

\"Kolay değildi. Çünkü Kasım ayından beri oyuncuları kendi ekibimde görmedim, 50\'den fazla maç izledim. Bütün oyuncuları izlemeye çalıştım. Takımlarımızda yabancı futbolcuların çok olması hala duruyor tabii. O yüzden kolay olmuyor. Takımlarında sürekli oynayan oyuncu görebilmek kolay olmuyor ama gençlere de bu milli takımın çekirdeği olması imkanı tanıyoruz. Gelecek maçlarda da görmeye çalışacağız. Daha önce görmediğiniz oyuncuları da göreceksiniz. Sonuçta dostluk maçı, hazırlık maçı bunlar. Gençlere kendilerini ifade edebilme ve şahsiyetini ortaya koyabilme imkanı tanıyacak maçlar bunlar. Bunun farkındalar. İki antrenmanımız oldu beraber ama çok konuştuk, toplantılar yaptık. Ne yapacağımızı, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Sorumluluklarını öğrendiler. Bunlar önemli şeyler. Bu oyuncular Türk futboluna çok hizmetleri olacak oyuncular.\"

\"İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM\"

Antalya kampına çağırmadığı, gelmeyen futbolcuların da Türk futboluna hizmeti olduğunu, onlarla ilgili bir sorun bulunmadığını ve tekrar milli takıma katılabileceklerini belirten Lucescu, \"Ben iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir oyuncu ekibim var. Teknik olarak iyi seviyede olan bir ekibim var. Onlara inanıyorum. Homojen bir oyuncu grubu kurmak istiyorum. Sonuçta 26 oyuncu çağırıyoruz ama 17 kulüpte oynayan oyuncular grubu. Her oyuncu değişik ilişkiler, kültürden geliyor. Burada en önemlisi arkadaşlık. Her maçın ayrı bir tecrübesi var, bu maçın da çok yardımı olacaktır\" dedi.

\"HERKES 10 NUMARA OYNAMAK İSTİYOR\"

\"Hakan ve Cengiz\'in oynadıkları takımdaki yüksek performansından dolayı milli takımda taktiksel değişiklik yapmayı planlıyor musunuz\" sorusu üzerine ise Lucescu, şunları kaydetti:

\"Herkes sistemden konuşuyor ama önemli olan oyunun senkronizasyonu, dinamizmi. 4-2-3-1\'de bile Hakan ve Cengiz rahat oynar. Milan\'da Hakan, Roma\'da Cengiz\'in performansını değiştirmez. Orta sahadaki oyuncu biraz daha ofansif olmalı. Bizim başka sorunumuz var. Becerikli oyunculara baktığımız zaman Türkiye\'de birçok becerikli oyuncu 10 numara oynamak istiyor. Hakan, Emre Akbaba, Yusuf, Oğuzhan herkes çok becerikli oyuncu ama hepsi 10 numara konumunda oynamak istiyor. Sahanın başka yerinde de oynayabilirler. Ben bu oyunculara onların başka yerde de oynayabileceğini göstermeliyim. Bazen karışıklık oluyor. Arnavutluk maçında oldu. Eminim ne yapmak istediğimizi onlar da anlayacak. Bu ekip farklı taktik yapabilir. 4-4-2\'de oynayabiliriz Enes ile. Hakan, Milan\'da en başta sahada dolaşıyordu. Şimdi Gattuso ile disiplinli oldu. Milan\'a faydalı maçlar çıkardı. Oyunu kontrol altına alabilmek için disiplini koymak gerekiyor. Genç Türk oyuncuların problemi bu. Herkes 10 numara oynamak istiyor. 18 yıl önce de böyleydi, hala böyle.\"

\"6-8 SENE AYNI OYUNCULARLA OYNAYABİLECEK EKİP KURMAK İSTİYORUZ\"

Lucescu, \"Milli takımda 30 yaş civarındaki futbolcuların 2020 ya da 2024 Avrupa Şampiyonası\'nda oynamasını düşünüyor musunuz\" sorusu üzerine şunları söyledi:

\"5-6 oyuncumuz 25\'inde. 23-24 yaşında oyuncularımız da var. Tabii ki genç oyuncuların etrafında daha tecrübeli oyuncular olması lazım. 2020 ve 2024\'de oynayabilir hepsi bunların. Bizim yapmak istediğimiz de bu. Yeni bir ekip kuruyoruz, gelecek yılları düşünerek. 6-8 sene arasında aynı oyuncularla oynayabilecek, aynı yaşlarda bir ekip kurmak istiyoruz. Bizim aynı yaş grubunda ekip kurmuşluğumuz var şu anda. Aynı eğitimden geçen, aynı davranışları, aynı saygı ve sevgiyi beraber yakalamış bir oyuncu grubumuz var. Beraber iyi arkadaşlıklarla bu grup uzun süre milli takıma ait olduğunu hissedecek. O aidiyet duygusuna sahip olacak oyunculardan kurulu olmasına dikkat ediyoruz.\"

OKAY: \"ÇOK KALİTELİ BİR EKİBE SAHİBİZ\"

Trabzonspor\'da forma giyen Okay Yokuşlu ise İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak özel maçın kampına ilk defa katılan futbolcular olduğundan bahsetti. Mevcut kadroya ve yeni yapılanmaya güvendiğini vurgulayan Okay, \"Çok kaliteli bir ekibe sahibiz. Birbirimizle olan ilişkimiz ve oyuncu karakteri, futbol oyun karakteri anlamında kaliteli isimlerin olduğunu düşünüyorum. Sadece bunlar yeterli de değil. Birbirimizle oynamak başarı elde etmek birbirimizi tanımak çok önemli. Ben güveniyorum. Umarım her şey çok güzel olacak\" dedi.

\"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEYECEĞİMİZ İÇİN ÖNÜMÜZE BAKMAK ZORUNDAYIZ\"

Türkiye\'nin Dünya Kupası\'na katılamaması hakkında gelen soruya Okay, şöyle cevap verdi:

\"Dünya Kupası\'na gitmek bizim için hem bireysel hem ülke açısından çok önemliydi. Orada olmamak herkesi üzüyor. Sadece futbolcuları değil ülkemizin insanlarını da üzüyor. Maalesef geçmişi düzeltmek mümkün değil. Yeni bir yapılanma var. Bu yapılanmaya güveniyorum. Geçmişi değiştiremeyeceğimiz için önümüze bakmak zorundayız.\"

A MİLLİLER ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Basın toplantısının ardından teknik direktör Lucescu yönetiminde yapılan antrenmanla ay yıldızlılar yarın oynayacakları İrlanda Cumhuriyeti maçı hazırlıklarını tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Lucescu saha ortasında oyuncularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Isınma hareketlerinin ardından ay yıldızlılar taktik çalıştı. Antrenmanda Cengiz Ünder ile Mahmut Tekdemir, takımdan ayrı koştu.

