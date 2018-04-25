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(Geniş haber) 5 KATLI PLAZADA YANGIN

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA Başakşehir İkitelli Bağcılar - Güngören Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı plazanın 4

25 Nisan 2018 19:08

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA
Başakşehir İkitelli Bağcılar - Güngören Sanayi Sitesi\'nde bulunan 5 katlı plazanın 4. ve 5. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan yerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bedrettin Dalan Bulvarı Bağcılar - Güngören Sanayi Sitesi\'nde bulunan 5 katlı plazanın etiket imalatı yapan 4. ve 5. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 4. katın bir kısmını sardı. Plaza çalışanların ihbarı üzerine olay yerine başta İkitelli, Başakşehir, Kocasinan olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekipler, yangını söndürdükten bir süre sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-CEP TELEFONU
-Alevlerden görüntü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntüler 
-İtfaiyenin çalışması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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