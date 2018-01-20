(Geniş Haber) 15 TEMMUZ'DA TRT VE DİJİTÜRK'ÜN YAYININI KESME GİRİŞİMİ DAVASI'NDA KARAR 

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişiminde TRT\'nin Ulus\'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 57\'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme heyeti, \"Anayasayı ihlal\" suçundan 23 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 35 sanığı \"Anayasayı ihlal\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 35 erin de beraatine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu\'nda yapılan 18. duruşmada, 54 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı\'nın avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı.

\"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM\"

Mahkeme başkanı, davayı karara bağlayacağını söyleyerek sanıkların son sözlerini sordu. Sanıklardan bazıları, \"Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum\" derken bazı sanıklar da \"Sonuç ne olursa olsun vatan sağ olsun\" diyerek beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Bazı sanıklar ise şiir okuyarak son sözlerini tamamladı. Son sözlerin de alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 3 saat ara verdi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş, yüzbaşı Fatih Aksoy\'un da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanığı \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların yargılamaya yapmış oldukları katkının bulunmayışı, atılı suç nedeni ile bir pişmanlıklarının bulunmayışı ve verilen hapis cezasının gelecekleri üzerinde olası etkisi de nazara alarak sanıklar hakkında \"İyi hal\" indirimi uygulamadı.

35 SANIĞA MÜBBET HAPİS CEZASI

35 sanık hakkında üzerlerine atılı \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçunun sabit olduğunu belirten mahkeme heyeti, 35 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıların duruşmadaki tavır ve davranışları, verilen hapis cezasının gelecekleri üzerindeki etkisi olası etkileri nazara alınarak \"İyi hal indirimi\" uygulayan mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

ERLERE BERAAT: SUÇ İŞLEME KASITLARI YOKTUR

Mahkeme heyeti, 35 erin de suç işleme kasıtları olmadığından \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs\", \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\", \"Mala zarar verme\", \"Her türlü yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engelleme\" ve \"Örgüt üyeliği\" gibi suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

DEĞİŞİK ORANLARDA CEZALAR DA VERİLDİ

3 sanığı \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 3\'er yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 16 sanığın \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 11 yıl 8 ay ile 16 yıl arasında, 56 sanığın ise \"Yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engelleme\" suçlarından 4 yıl ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

KARARIN BİR ÖRNEĞİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, karardan bir örneğinin gereğinin bilgi mahiyetinde takdir ve ifası için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı\'na gönderilmesine de hükmetti.

BİR SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, eski sanık Astsubay Mehmet Rauf Çağmar\'ın almış olduğu ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süre nazara alınarak tutuklanmasına karar verdi. Davada tutuklu sanık sayısı 58\'e yükseldi. Karar oy birliğiyle alındı.



SANIK YAKINLARI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınlar karar tepki gösterdi. Bazı sanık yakınları fenalaşırken, bazı sanık yakınları da \"Allah\'tan korkun\" diyerek bağırdı. Bir sanık yakını da \"Ben oğlumu 13 buçuk yaşında devlete teslim ettim. Devlet bana izah etmek zorundaö dedi.

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19.01.2018 - 20.17 - Haber Kodu : 180119302