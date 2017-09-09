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(Geniş Haber) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ARAÇ YANGINI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası istikametinde bir aracın motor kısmında yangın çıktı

09 Eylül 2017 13:24

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası istikametinde bir aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye, alevlere müdahale ederek söndürdü. Araç yangını nedeniyle 1 şerit tariğe kapandı. Köprüde araç yoğunluğu oluştu. 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen Sadi Öztürk yönetimindeki 34 VP 0818 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Öztürk hemen aracını durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 1 şerit trafiğe kapandı; yolda uzun araç kuyrukları oluştu.  
Aracın çekiciye yüklenerek kaldırılmasının ardıdan trafik normal seyrine döndü. 

Görüntü Dökümü
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-Yanan araçtan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Yolun bir şeridinin trafiğe kapanması
-Oluşan trafikten genel ve yakın detaylar 
-Genel ve yakın detaylar  

09.09.2017 - 09.22 - Haber Kodu : 170909022
09.09.2017 - 10.11 - Haber Kodu : 170909025

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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