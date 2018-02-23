 (geniş haber)  1 MİLYON LİRA KEFALETLE TAHLİYE EDİLDİ 

Serpil KIRKESER İstanbul DHA- BÜYÜKÇEKMECE\'de 2 yıl önce Ergenekon Davası\'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti\'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç (25)\'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1\'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan, bir milyon lira kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla oy çokluğuyla tahliyesine karar verildi. Üye hakim, sanık Ünğan\'ın tahliyesine muhalefet şerhi koydu.

DAVANIN 9. DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 9. duruşmada “Adam öldürmeye azmettirme\" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tutuksuz sanık Yavuz Yavuztürk hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Orhan Ünğan\'a söz verdi.

SANIK ÜNĞAN: TAHLİYEME KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM

Sanık Üngan da “Ben yaklaşık 30 aydır var olmayan delillere dayalı tutuklu yargılanıyorum. Varsa bir suçum davanın sonuçlandırılmasını ve mahkûmiyetime karar verilmesini istiyorum. Yoksa mağduriyetime neden olan bu tutuklamanın sonlandırılmasını ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum\" dedi.

DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞI DA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, yargılamanın geldiği aşama, toplanan deliller, toplanmasına çalışılan delillerin mahiyeti, tutuklama nedenleri bulunsa da tutuklulukta geçen süreye göre tutuklamadan beklenen kaçma şüphesinin bertaraf edilmesine ilişkin amacın adli kontrol tedbiri uygulanması sureti ile giderilebileceğini belirtti.

Sanık Orhan Ünğan\'ın yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar veren mahkeme heyeti, bir defada sanık Ünğan\'ın 1 milyon TL nakdi güvence parası yatırması ve ikametine en yakın karakolda ya da jandarma karakoluna her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında imza atması şartı koyarak, tahliyesine karar verdi.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye Hakim, sanık Ünğan\'ın tahliyesine muhalefet şerhi koydu. Üye hakim, dosyada bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması, atılı suçun niteliği, öngörülen ceza miktarı, kaçma şüphesinin varlığı ile adli kontrolün yeterli olmayacağını belirterek, “Sanığın tahliyesi yönündeki çoğunluk görüşüne muhalifim\" dedi.

İDDİANAME

İddianameye göre Pakistan\'dan gemiye yüklenen 2 ton 100 kilogram eroin, deniz yoluyla Belçika\'da bulunan depoya götürülürken 23 Haziran 2014 tarihinde Yunanistan açıklarında Yunan polisi ve ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Gemide bulunan şüpheli Orhan Ünğan\'ın adamları olan Metin Sevimli ve Serhat Başkale Yunan makamlarınca tutuklandı.

YARDIM İSTEĞİNİ ZİNDASHTİ GERİ ÇEVİRDİ

Bu olaydan sonra İranlı Esfendiyar Rigi, İstanbul\'a gelerek Naji Sharifi Zindasht\'i ile irtibata geçti. Rigi, Pakistan\'dan gemiyle gönderdikleri 2 ton 100 kilo uyuşturucunun Yunanistan\'da yakalandığını, 1 tonunun hala Yunanistan\'da bir depoda saklı olduğunu, bu olaydan dolayı saklanması gerektiğini söyleyerek kendisinin yasadışı yollardan İran\'a gönderilmesini istedi. Zindashti, yardımcı olmayacağını söyledi. Bu olaydan 10 gün sonra Yunanistan\'ın Pira şehrinde bir depoda saklanan uyuşturucu Yunanistan polislerince yakalandı. Yakalanan uyuşturucuların gerçek sahipleri olduğu iddia edilen Orhan Ünğan, Çetin Koç ve İlhan Ünğan\'ın uyuşturucuları taşıyan geminin yakalanması ve daha sonra Pire şehrindeki depoda bulunan eroinin yakalanması olayının sebebi olarak Naji Sharifi Zindashti\'yi sorumlu tuttu ve aralarında husumet başladı.

OLAYLA İLGİLİ KONUŞMA YAPTILAR

Dubai\'de ölen Çetin Koç, Zindashti\'ye tehdit maili attı. Şüpheliler Orhan Ünğan, İlhan Ünğan ve Çetin Koç, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar\'a Zindashti\'yi ortadan kaldırılması talimatını verdi. Ortadan kaldırma sırasında şüphelilerden Nizamettin Yeke\'den yardım alacakları söylendi. Ancak şüpheliler İranlı olması nedeniyle şüpheli Ali Golzari\'yi, Zindashti olduğu zannıyla takibe aldı. Bir müddet sonra Orhan Ünğan\'ın Dubai\'de şüpheli Ali Golzari\'yle bir yemekte buluştu. Bu buluşmada Zindashti yerine Golzari\'yi takip edildiği ortaya çıktı. Daha sonra şüpheli Hacı Osman Sezen\'ne, müşteki Zindasht\'i ile ilgili bilgiler verildi ve Zindashti takibe başladı. 21 Eylül 2014 tarihinde akşam saatlerinde Hacı Osman Sezen, Turgay Akar ve Bekir Karçiğa\'nın Büyükçekmece sahilinde Yavuz Yavuztürk ile olay ile ilgili konuştu.

ZİNDASHTİ KIZI VE ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLDÜ

26 Eylül günü saat 11.10\'de Büyükçekmece\'de ışıklarda duran Devrim Öztunç\'un kullandığı ve Arzu Sharifi Zindashti\'nin de içinde bulunduğu beyaz renkli cip, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar tarafından 16 mm çapındaki 2 farklı tabancayla çapraz ateşe tutuldu. Devrim Öztunç olay yerinde, Arzu Sharifi Zindasti ise hastanede hayatını kaybetti.

“BİR TEMİZLİĞİ HALLEDEMEDİNİZ\"

Olaydan sonra Hacı Osman Sezen\'in çevresindekilere “Yanlış iş yaptıklarını, asıl hedefin İranlı Naji olduğunu, ancak araçta bulunan İranlı Naji\'nin kızı ve sürücüsünün öldürüldüğünü…\" söyledi. Şüpheli Orhan Ünğan da olayı duyduktan sonra Hacı Osman Sezen\'e “Bir temizliği halledemediniz…\" diye mesaj gönderdi. Olayın tetikçileri Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar da olayın ardından 22 Aralık 2014 tarihinde öldürüldü.

HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede şüpheliler Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari\'nin “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek\" suçundan 30\'ar yıldan 40\'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri istendi. Tutuklu Orhan Ünğan ve firari sanık İlhan Ünğan\'ın tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek suçundan 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



