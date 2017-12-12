(Geniş haber) - Yönetmen Kemal Uzun son yolculuğuna uğurlanıyor

Enver ALAS - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Şile\'deki evinde öldürülen, ünlü dizilerin ve filmlerin yönetmeni Mustafa Kemal Uzun için İstanbul\'da düzenlenen cenaze töreninde yakınları başta olmak üzere yönetmenliğini yaptığı dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncular, gözyaşlarına hakim olamadı.



Ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun için bugün Şişli Teşvikiye Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene başta yakınları olmak üzere meslektaşları, sinema ve dizi dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri cami avlusunda ünlü yönetmenin annesi Fatma Uzun ile ağabeyi Fazıl Ender Uzun ve yeğenleri kabul etti.

SİNEMA DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI



Törene katılanlar arasında Mustafa Alabora, Haldun Dormen, İzzet Günay, Gürkan Uygun ve Zafer Ergin gibi isimler ile Uzun\'un yönetmenliğini yaptığı son dizisi \'Kanatsız Kuşlar\'ın oyuncuları ile ekibi tam kadro olarak yer aldı.

Büyük üzüntü yaşayan yakınları ve mesai arkadaşları tabutun başında ünlü yönetmen için uzun süre gözyaşı döktü. Kanatsız Kuşlar dizisinin oyuncuları sık sık birbirlerine sarılarak teselli ettiler.

İZZET GÜNAY: KEMAL ÇOK DÜRÜST VE ÇALIŞKAN BİRİYDİ



Törene katılan usta oyuncu İzzet Günay, büyük üzüntü yaşadığını kaydederek, \"Dünya tatlısı biriydi. Nasıl oldu halen daha havsalamız almıyor. Kader demek lazım. Çok yazık oldu. Kemal çok dürüst ve çalışkan biriydi. Çok üzgünüm\" diye konuştu.

DORMEN: ONU ÇOK ARAYACAĞIZ



Haldun Dormen ise Mustafa Kemal Uzun\'un Dormen Tiyatrosu\'ndayken kendisinin 20 yıl boyunca asistanlığını yaptığını belirterek, \"Çok yakın dostumdu. Dormen Tiyatrosu ve Dormen ailesinin vazgeçilmez dostuydu. Hepimiz için çok kötü bir son oldu. Onu çok arayacağız. Evini barkını almış, işlerini yoluna sokmuş, televizyonculukta başarı yakalamıştı. Yazık oldu. Maalesef kaybettik onu\" ifadelerini kullandı.

YARIN MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK



Mustafa Kemal Uzun için öğlen namazı sonrası helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Uzun\'un tabutu sevenleri ve mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Mustafa Kemal Uzun, doğum yeri olan Balıkesir\'in Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Köyü\'nde yarın toprağa verilecek.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Ulusal ve Uluslararası bir çok ödülün sahibi olan ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, dün gece Şile\'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Uzun\'u, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan O.A.\'nın öldürdüğü belirlenmiş, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



KEMAL UZUN KİMDİR?



Tam adı Mustafa Kemal Uzun 1959\'da Balıkesir Gönen\'de doğumludur. Kemal Uzun; Genco, Kanatsız Kuşlar gibi reyting rekortmeni dizilerin yanı sıra Deli Saçması, Ankara Yazı, Boşu Bir Yerde gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı. 49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan isim, 3 film senaryosu yazdı, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Uzun, bugüne kadar 8 ödül aldı.

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