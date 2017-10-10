 (geniş haber) -  SARIYER'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN HAFRİYAT KAMYONU KAZASINDA KARAR ÇIKTI 

* 5 yaşındaki Yaren\'in ölümü ve babaanne Hatice Aluç\'un yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin davada karar çıktı.

* Mahkeme kamyon şoförü Erdal Yavuz\'a taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Sarıyer\'de Erdal Yavuz idaresindeki hafriyat kamyonunun karşıdan karşıya geçmekten olan babaanne ve elinden tuttuğu torunlarına çarparak 5 yaşındaki Yaren\'in ölümü ve babaanne Hatice Aluç\'un yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme kamyon şoförü Erdal Yavuz\'a taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İddianamede yaşanan kazada kusuru bulunduğu gerekçesiyle davada hem sanık hem de müşteki olan babaanne Hatice Aluç\'a ise \"kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezanın hükmedilmesinin gereksiz kılacak derecede mağdur olduğu\" belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Kaza sırasında araçlarını yol kenarına park ettikleri ve kazanın yaşanmasında kusurlu oldukları iddiasıyla haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 3 sanık ise beraat etti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasına, harfiyat kamyonunun şoförü sanık Erdal Yavuz ile olay yerinde park eden araçların şoförleri olan sanıklar Sandy Yahni ile Mehmet Sami Erdoğan katıldı. Olayda torununu kaybeden babaanne Hatice Aluç\'u ise avukatları temsil etti. Kamyon şoförü Erdal Yavuz\'un avukatı kazanın babaannenin kusurundan kaynaklandığını ileri sürerek müvekkili hakkında beraat verilmesini aksi halde verilecek cezanın paraya çevrilmesini talep etti. Müşteki-sanık olan Hatice Aluç\'un avukatı ise kamyonun dar sokakta ileri geri manevra yaparak müvekilini tereddüte düşürdüğünü bu nedenle de şoför ile birlikte eş değer kusurda olamayacağını ileri sürerek beraat verilmesini aksi halde yaşanan olayda torununu kaybetmesinin yarattığı acının da dikkate alınarak ceza verilmemesini talep etti.

KARAR ÇIKTI: ŞOFÖRE 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI... BABAANNEYE CEZA VERİLMEDİ

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kamyon şoförü Erdal Yavuz\'a taksirle bir kişinin yaralanmasına bir kişinin de ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Davada hem sanık hem de müşteki olan babaanne Hatice Aluç\'a ise \"kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezanın hükmedilmesinin gereksiz kılacak derecede mağdur olduğu\" belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Kaza sırasında araçlarını yol kenarına park ettikleri ve kazanın yaşanmasında kusurlu oldukları iddiasıyla haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 3 sanık ise beraat etti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, 12 Aralık 2016\'da günü, saat 11.50\'da sanık Erdal Yavuz\'un hafriyat kamyonuyla Adnan Kahveci Caddesini takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş manevrası yaptığı, bu sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç\'a çarptığı anlatılıyor. Yaren\'in çarpma sonucu olay yerinde öldüğü, Hatice Aluç\'un ise vücudunda kemik kırığı oluşacak ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, Yusuf\'un ise yara almadan kurtulduğu belirtiliyor. Bilirkişi raporunda, trafik kurallarını ihlal eden şoför Erdal Yavuz ve babaanne Hatice Aluç\'un kusurlu bulunduğu anlatılan iddianamede, kamyonun cadde girişinde park eden araçlar nedeniyle zorlandığı, iki manevrayla giriş yaptığı, araçlara çarpmamak için aracını kontrol ettiği sırada kamyonun önüne fırlayan yayaları görmeyerek kazaya sebebiyet verdiği, bu nedenle park eden araçların da kusurlu olduğunun tespit edildiği de yer alıyor. \"Müşteki-sanık\" babaanne Hatice Aluç\'un \"Taksirle birinin ölümüne neden olmak\" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken; kamyon şoförü Erdal Yavuz ile yol kenarına park eden Abdullah Derya, Mehmet Sami Erdoğan ve Sandy Yahni\'nin ise \"Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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- Kazayla ilgili arşiv görüntü

10.10.2017 - 12.50 Haber Kodu : 171010066_

