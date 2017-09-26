(Geniş haber) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "Polnet" arızası, 1000 yolcu uçağı kaçırdı

Murat ÇAKIR - Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SABİHA Gökçen Havalimanı\'ndaki POLNET Bilgi Sistemi\'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun pasaport işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla oluşturulan Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün POLNET bilgi sistemindeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyet kaynaklarından verilen bilgiye göre yaklaşık 1000 yolcu uçağını kaçırdı, uçak biletleri ücretsiz değiştirildi.
Sistemdeki sorunun saat 12.00 sıralarında düzeltilmesiyle kuyruklar azaldı.
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