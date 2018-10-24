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(Geniş haber) - Pendik'te özel hastanede yangın

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA) PENDİK'te  bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı

24 Ekim 2018 14:14

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA) PENDİK\'te  bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi
Yangın Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi Gonca Sokak üzerinde bulunan özel bir hastanenin bodrumunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının hastane içine de sıçrama olasılığı paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

(FOTOĞRAF)

 

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