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(Geniş haber) - Öldürülen Küçükköy taraftarı son yolculuğuna uğurlandı

 Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı

31 Aralık 2018 20:06

 Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı. 
Bayrampaşa Stadı\'nda  dün oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen taraftarlar arasında kavga çıkmış, kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel  bıçaklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettii. Muhammed Yücel için ikindi vakti Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Fatih yücel, kardeşi Mehmet Yücel\'in yanısıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,  Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve  ve sevenleri katıldı. Helallik alınması ve kılınan cenaze namazı sonrası genç taraftarın Muhammed Yücel\'in cenazesi Şişli\'deki Feriköy mezarlığına defnedildi.

(FOTOĞRAF)

 

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