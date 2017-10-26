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 (Geniş haber) - Okmeydanı'nda 2 aile arasında kavga: 1 ölü 5 yaralı

Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI'nda iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

26 Ekim 2017 14:18

Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI\'nda iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi\'ndeki olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre Hüseyin Baş\'ın iki ay önce Figen Akgüç\'ü trafik tartışması sonucu darbetmesiyle iki aile arasında husumet başladı. Bu sabah karşılaşan iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1\'i kadın 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Hüseyin Baş (36) kaldırıldığı hastanede öldü.   Figen Akgüç\'ün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, zırhlı araçlarla mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

(FOTOĞRAF)

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