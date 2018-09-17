(Geniş haber) - Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı

Gökhan ÇELİK- Akın ÇELİKTAŞ/ (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu\'nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katıldı. Yeni dönemin öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ilk ders zilini eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte çaldı.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı açılış töreni TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım ve çocuklarının katkılarıyla 2012 yılında Çekmeköy\'de yaptırılan Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu\'nda yapıldı. 09.00 sıralarında başlayan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım\'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okulun idari personeli ile öğrenci ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını 3D sınıfından Benilay Yıldırım yaparken, yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrenciler için başarılı olmasını diledi. Konuşmanın ardandan okulun folklor ekibi kısa bir gösteri yaptı.



2018 - 2019 Eğitim- öğretim yılı açılış töreninde konuşan Binali Yıldırım, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Yıldırım şöyle konuştu:

“Bugün 17 Eylül 2018 Pazartesi iki mutluluğu bir arada yaşadığımız gün vesilesi ile hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bugün öğretmen ve öğrencilerimiz için mutlu ve heyecanlı bir gün. Geleceğin teminatı yavrularımız yeni döneme başlıyor. Bu dönemin hayırlı uğurlu olmasını yüce mevlamdan niyaz ederim. Yavrularımız sevdikleri okul ve öğretmenlerine kavuştular. Birazdan sınıfa girecek ve derslerine başlayacaklar inşallah. Faydalı gençler olmak için çok çalışacaklar. Biliyorsunuz bu okul. hayat arkadaşım eşim Semiha hanımın adını taşıyor. Semiha hanım tebeşir yutmuş emekli bir öğretmen. Onun zamanında akıllı tahta yoktu. O zor şartlarda binlerce öğrenci yetiştirdi. Allah nasip etti adına okul yaptırdık. Bu mutluluğun tarifi yok. Ülkemizde çok hayırsever var. Geçtiğimiz 16 yılda hayırseverler 100 binlere ifade eden sınıf yaptılar ve Milli Eğitim\'e kazandırdılar. Bunlar hayırlarla gençlerimize hayat verdiler. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlara ve iş adamlarına bir tavsiyede bulunacağım. Okul, sağlık ocağı, köprü, çeşme elinizden ne geliyorsa yapınız. Dünya malı dünyada kalıyor. Bir de Başbakanlık döneminde iken bir yasal düzenleme yaptık. Okul, hastane ibadethane yapan tüm bunları yapanlar için katma değer ödemeyecek.\"

“2020\'YE KADAR TEKLİ EĞİTİME GEÇECEĞİZ\"

Yıldırım konuşmasının devamında, “Biliyorsunuz 2020\'ye kadar tekli eğitime geçme gibi bir hedefimiz var. Yani sabah başlayacağız, akşam bitireceğiz. 5 -6 büyük il dışında bugün Türkiye hemen hemen halletmiş durumda. O illerimizde de inşallah yoğun bir çalışma ile hayırseverlerimiz, milli eğitim bakanlığımız, valiliğimiz, belediyelerimiz çalışarak bu hedefi gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrenciler biz de sizin bulunduğunuz sıralardan geçtik. Bizim zamanımızda okullarda soba vardı. Defter ile birlikte okula odun da götürürdük ama tüm zorluklara rağmen okulu severdik ve temiz tutardık. Yarın siz de bayrağı alacaksınız. Az önce bir yavrumuz ile Ahmet Bayoğlu ile sohbet ederken, \'Ne olacaksın?\' diye soru sordum. Bana \'robot yapacağım\' dedi. \'Peki robotu ne yapacaksın\' dediğimde, \'Teröristlere karşı askerlerimizi korumak için robot yapacağım\' dedi. İşte bizim ihtiyacımız olan gençlik bu.\" ifadelerini kullandı.

TEMİZ OKUL İÇİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

“Okulu sevin ve temiz tutun\" diyen Binali Yıldırım, “Öğrencilerimiz başta olmak üzere buradan bütün ülkeye Türkiye\'nin her yerindeki okullara bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıfımızı, okulumuzu ve çevresini pırıl pırıl yapalım\" şeklinde konuştu.

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