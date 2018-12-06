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(Geniş haber) - Maltepe'de kaldırım çöktü, park halindeki araç askıda kaldı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) MALTEPE İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü çöktü

06 Aralık 2018 13:08

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) MALTEPE İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerindeki kaldırımın bir bölümü çöktü. Temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaat alanının yanındaki kaldırımda meydana gelen çökmede, kaldırıma park eden bir aracın ön sol lastiği askıda kaldı. Olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Zabıta ekipleri güvenlik şeridi ve demir bariyerler çekerek önlem aldı. Araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Çöken bölgede belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan otomobilin sahibi Erbil İlker, \"Yağıştan dolayı çökme olmuş. Aracım askıda kalmış\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

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