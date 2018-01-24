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(Geniş haber) - Hadımköy Gişeler'deki kaza TEM'i kapattı

  Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı

24 Ocak 2018 15:32

 

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler\'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler\'de meydana geldi. Teyyar Dağdelen (56) yönetimindeki  TIR önünde seyreden İdris İnci\'nin kullandığı kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik saat 12.10 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. 

(FOTOĞRAF)

 

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