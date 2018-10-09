(Geniş haber) - FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına operasyon: 45 gözaltı kararı

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, yeni bir operasyon başlatıldı. 17\'si muvazzaf 25 asker ve 20\'si mahrem imam olmak üzere toplam 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca, FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 17\'si muvazzaf 25 asker ve bu askerlerden sorumlu 20 sivil olmak üzere toplam 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18\'İ YAKALANDI

İstanbul başta olmak üzere 25 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, şu ana kadar 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor. 25\'i asker olan şüphelilerden 2\'sinin albay, 4\'ünün binbaşı, birinin yüzbaşı, 7\'sinin üsteğmen, 9\'unun astsubay olduğu belirtildi. 20\'sinin ise sözde \"imam\" tabir edilen sivil şahıs olduğu kaydedildi.

989 ÖRGÜT MENSUBU TESPİT EDİLDİ

FETÖ\'nün TSK içine sızmış mensuplarının askerlerden sorumlu sivil şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulan hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle 29 Kasım 2017\'de tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalar kapsamında 989 örgüt mensubu tespit edildi. Bunlardan 830\'unun yakalandığı, 522\'sinin tutuklandığı, 307\'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak faydalı bilgiler verdiklerinden serbest bırakıldığı ve 159\'unun ise firari olduğu kaydedildi.