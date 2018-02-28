(Geniş haber) - FETÖ'NÜN DOĞAN MEDYA CENTER'İ İŞGAL DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI  



Özden ATİK / İSTANBUL, DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Hürriyet, CNN Türk, DHA ve Kanal D\'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu 3 eski rütbeli asker hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve \"Haberleşmenin engellenmesi\" suçundan 7,5\'er yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya getirildi. Doğan Holding, Başbakanlık, TBMM ve Savunma Bakanlığı\'nın avukatları da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı 110 sayfalık mütalaa hazırladığını belirterek duruşmada sanıklar hakkında talep ettiği cezaları okudu.

3 YÜZBAŞIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, eski yüzbaşı olan tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mütalaada, bu üç sanık hakkında \"Haberleşmenin engellenmesi\" suçundan 1,5 yıldan 7,5\'er yıla kadar hapis istendi.

BİR SANIĞA KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya hakkında ayrıca Vedat Bağcerci\'nin öldürülmesi eyleminden \"Kasten öldürme\" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Diğer sanık Mehmet Akif Aslan hakkında ise \"Konut dokunulmazlığını ihlal\" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, tutuksuz yargılanan 16 sanığın ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil bulunamadığından beraatlerini ve haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi. Mütalaanın ardından duruşmaya ara verildi.

SON SAVUNMALAR 21 MART\'A KALDI

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanıklara ek savunma hakkının verildiğini belirtti. Mütalaaya karşı söz alan sanık Süleyman Ahmet Kaya, \"Savcının hakkımdaki somut delilleri tarafıma bildirmesini talep ediyorum. Vedat Bağcerci\'nin şehit edilmesine yönelik hangi somut delilleri varsa bildirilmesini talep ediyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya\'nın tutukluluk hallerinin devamına ve sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Mart\'a ertelendi.

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