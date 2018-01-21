(Geniş haber) - Fetih Suresi okundu, Mehmetçik için dua edildi

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/ İSTANBUL,(DHA) Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptığı açıklamada, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirmişti. Sabah namazından önce Eyüp Sultan Camii\'nde Fetih Suresi okundu. Namaz öncesi cami kısa süre içinde dolup taştı. Namazın ardından, Afrin bölgesindeki Mehmetçik için dua edildi. Eyüp Sultan Camii\'nin girişine dev Türk bayrağı asıldı

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