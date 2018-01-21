T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Geniş haber) - Fetih Suresi okundu, Mehmetçik için dua edildi

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/ İSTANBUL,(DHA)  Diyanet İşleri Başkanı Prof

21 Ocak 2018 12:18

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/ İSTANBUL,(DHA)  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptığı açıklamada, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirmişti. Sabah namazından önce Eyüp Sultan Camii\'nde Fetih Suresi okundu. Namaz öncesi cami kısa süre içinde dolup taştı. Namazın ardından, Afrin bölgesindeki Mehmetçik için  dua edildi. Eyüp Sultan Camii\'nin girişine  dev Türk bayrağı asıldı

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRKMurat SOLAKDiyanetBaşkanı Prof Dr Ali ErbaşAfrin Zeytin Dalı HarekatıFetih SuresiSabahEyüp Sultan Camii Fetih SuresiNamazNamazınAfrinMehmetçikEyüp Sultan CamiiTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24