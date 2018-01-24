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(Geniş haber) - Eski İtalyan Hastanesi'nde yangın

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı

24 Ocak 2018 13:29

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu\'nda bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi\'nin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısını kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, hastanenin çatısında maddi hasar meydana geldi. 
Firuzağa Mahallesi Defterdar Yokuşu\'nda bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi\'nin poliklinikler bölümünün çatısında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 katlı binanın çatısı alev alev yanarken çevredeki binalarda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İTALYAN BAŞKONSOLOSU DA GELDİ  
Öte yandan İtalyan Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo da yangın yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi.  
Başkonsolos Federica Ferrari Bravo “Burası İtalyan hükümetine bağlı bir hastane. Yangının neden çıktığına dair henüz bir bilgimiz yok. Şu anda boş ve kullanılmıyordu. İçeride bazı kişiler kalmış olabilir. Biz burasını Alman Hastanesi\'ne vermiştik. Onlar boşalttılar. Şu anda kullanılmıyor. Bize devredilmesini bekliyoruz\" dedi.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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