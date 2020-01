(Geniş Haber) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın vurabiliriz

Hakime TORUN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası\'nda konuştu. Erdoğan, \"Bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabar\'da, Tendürek\'te, Cudi\'de, Bestler-Dereler\'de, Kandil\'de F-16 olur oraya doğru gideriz. Nerede nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar\" dedi.

\"GENÇLİĞİNİZİ ÖLDÜRMEYİN. BİR GÜNÜNÜZÜ, BİR SAATİNİZİ, BİR ANINIZI SAKIN BOŞA GEÇİRMEYİN\"

Gençlere zamanlarını iyi değerlendirmeleri uyarısında bulunan Erdoğan, \"Siz siz olun gençliğinizi öldürmeyin. Bir gününüzü, bir saatinizi, bir anınızı sakın boşa geçirmeyin. Bizim gençlik konusunda kızıl elmamız var. Biz kalbi selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani imanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik istiyoruz. Zevki selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani sanatı, kültürü, estetiği ile zirvede bir gençlik istiyoruz. Aklı selim bir gençlik istiyoruz. Kendinizi tek bir alanda değil bütün alanlarda geliştirmeniz gerekiyor. AK Parti gençliğini böyle görmek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BİZLER BU YOLA KOLTUK, MAKAM SEVDASI İLE DEĞİL HİZMET SEVDASI İLE ÇIKTIK\"

Erdoğan, \"Bizler bu yola koltuk, makam sevdası ile değil hizmet sevdası ile çıktık. Gençlerden korkan yerini gençlere bırakmak istemeyenlerden asla olmadık. Vakti saati geldiğinde sizler bu görevleri devir alacaksınız. Seçme ve seçilme yaşını 18\'e indiren biz olduk. Gençliğimize inandık onun için. Şimdi devam eden kongrelerimizde yeni görev alan arkadaşlarımızın önemli bir kısmının gençlik kollarımızdan yetişme olduğunu hamdolsun memnuniyetle görüyorum. Aynı durum yarın belediye başkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde de olacaktır. Hiç şüphesiz günü geldiğinde, daha yüksek irtifa. İnşallah dinamik gençler daha yüksek irtifada bakacaksınız ki Cumhurbaşkanlığı makamında da sizlerden birisi olacaktır. Sizlerin tek istediği önünüzün açılması. Bu fırsatları çok iyi değerlendirin\" diye konuştu.

\"ÖMRÜM YETTİĞİNCE, BU CAN, BU TENDE OLDUĞU MÜDDETÇE YANINIZDA OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİM\"

Gençlere desteğinin devam edeceğine vurgu yapan Erdoğan, \"Gençler, mücadeleden korkmayın kendinizi asla küçümsemeyin. Ben size güveniyorum damarlarınızda akan deli kanın hakkını vereceğinize inanıyorum. Ömrüm yettiğince, bu can, bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim. Türkiye olarak, hep nüfusumuzdaki genç oranının yüksekliğiyle övünen bir ülkeyiz. Her alanda ve elbette ekonomide güçlü ve etkili olmanın yolu, güçlü ve etkili gençlere sahip olmaktan geçiyor. Ülkemizdeki iş gücü son 10 yılda 7 milyon 775 bin kişi artmıştır. Neredeyse 28 AB üyesinin toplam iş gücü artışı kadardır\" dedi.

\"GENÇLERİMİZDEN BEKLENTİMİZ MEMUR OLMAK İLE DEĞİL GİRİŞİMCİ OLMAK İLE İLGİLENMELERİDİR\"

Erdoğan, \"Son 10 yılda istihdama kazandırdığımız nüfus ise yaklaşık 6 buçuk milyondur. 3 milyon 800 kadar olan 28 AB ülkesinin toplamını çok geride bırakıyoruz. Son 10 yılda işgücüne katılım oranında da en fazla artış gösteren ülkedir. Ülkemizde iş gücüne katılım oranı 6 buçuk puan artarken bu rakam AB ülkelerinde yarım puanda kalmıştır. Bizim ölçümüz başkalarının nerede olduğu değil kendi gençlerimizin istihdam oranlarını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Sizlere de bazı görevler düşüyor. Mesela girişimcilik. Girişimcilik olmazsa olmazdır. Gençlerimizden beklentimiz memur olmak ile değil girişimci olmak ile ilgilenmeleridir. Girişimcilik ise bazı kelimeleri ard arda sıralamak değildir. İstediğiniz kadar inovasyon, girişimcilik ruhu, sinerji deyip durun yeterli bilgiye, çalışma azmine sahip değilseniz sonuç hüsran olur\" ifadelerini kullandı.

\"VAKTİNİZİ \'NE OLACAK BİZİM HALİMİZ\' DİYEREK KÖTÜMSER BİR PSİKOLOJİ İLE DEĞERLENDİRMEYİN\"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, \"Vaktinizi \'ne olacak bizim halimiz\' diyerek kötümser bir psikoloji ile ya da sosyal medyada öldürmek yerine kendinizi sürekli geliştirerek değerlendirin. Önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyulun. Zorluklarla karşılaştığınızda bir daha bir daha diyerek yola devam etmelisiniz. Bize tuttuğunu koparan bir gençlik lazım. O gençliği de karşımda görüyorum. En az bir yabancı dil öğrenin. Sadece İngilizce değil mutlaka ikinci bir dili öğrenin\" diye konuştu.

\"600 YILLIK KİTAPLARIMIZA, KİTABELERİMİZE FRANSIZ KALIRSANIZ, FRANSIZCA BİLMENİZ BİR İŞE YARAMAZ\"

Gençlere, \"Osmanlıcayı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor\" diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, \"Hedeflerimize sadece memleketimizde oturup kendi dilimizi konuşarak ulaşamayız. Gençlerimizin geri dönmek ve benliklerine sahip çıkmak kaydıyla diğer ülkelerde bulunmalarını ve tecrübe kazanmalarını önemsiyorum. Bunun yanında Osmanlıca\'yı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz. Böylesine büyük bir birikimi kullanamayan gençlerimizin arzu ettiğimiz köklü ve derin duruşu sergileyebilmeleri çok zordur. Finansal okur yazarlığın, matematiğin altını çizmek istiyorum. Hangi alanda faaliyet gösterirseniz gösterin rakamlar ile aranız iyi olamazsa, nakit akışlarını okuyamazsanız iş hayatında başarılı olamazsınız. Toplama ve çıkarmadan anlamazsanız işinizi yürütemezsiniz. Tüm bunları hayat felsefeniz ile de yönetemezseniz, yönetilirsiniz. Biz yönetilen değil yöneten bir gençlik görmek istiyoruz. Bu aralar rakamlar ile aranızı iyi tutmanız daha önemli\" diye konuştu.

\"2023 KUTLAMALARI İÇİN CİDDİ BİR HAZIRLIK YÜRÜTÜYORUZ SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM\"

Erdoğan, \"Türkiye olarak 2023\'ü hem hedeflerimiz itibarıyla hem de tarihe kalıcı bir iz bırakmak için çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu\'nun koordinasyonunda 2023 kutlamaları için ciddi bir hazırlık yürütüyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok faaliyeti kapsayan bu kutlamaların, nereden geldiğimizin, nerede bulunduğumuzun ve nereye gittiğimizin derli toplu bir muhasebesine de imkan vereceğine inanıyorum. Sizlerden 2023 kutlama etkinliklerine sahip çıkmanızı istiyorum. Fikri ve fiili katkılarınız ile bu sürecin milletimize, ülkemize cumhuriyetimize yakışır bir şekilde geçmesini sağlamanızı bekliyorum\" açıklamasında bulundu.

