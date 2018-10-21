(Geniş Haber) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat dönemlerinin utanç sahnelerine son verdik

Cansel KİRAZ- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Milletimizin desteği ile darbe dönemlerinin o baskıcı faşist, insanı ezen anlayışını rafa kaldırdık. 28 Şubat dönemlerinin utanç sahnelerine son verdik.\" dedi. Erdoğan, \"İşte ana muhalefetin başı. Dün İngiltere\'de \'Türkiye\'deki Suriyelileri tekrar ülkelerine göndereceğiz\' diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibini almamış olan bir kişi ancak bunu söyleyebilir\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan\'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)\'nın Genel Merkezi açılış törenine katıldı. Açılışta Erdoğan\'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile belediye başkanları da yer aldı.

Açılışta konuşan Erdoğan, \"Gençlik geleceğimizdir. İstikbalimizin teminatıdır. Çok daha güçlü çok daha müreffeh bir Türkiye\'nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki, gençliğine değer vermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Bu anlayışla son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın, onları her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. 16 yıl önce 45 lira alan bir lisans öğrencimize Ocak ayından sonra 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bu meblağın 2 katını yani bin lira. Doktora öğrencilerine ise, bin 500 lira ödüyoruz. Karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayısı sadece bu yıl 50 bini buldu.\" dedi.

\"28 ŞUBAT DÖNEMLERİNİN UTANÇ SAHNELERİNE SON VERDİK\"

AK Parti\'nin 16 yıldır gençlere sahip çıkma mücadelesi verdiğinin altını çizen Erdoğan, “Milletimizin desteği ile darbe dönemlerinin o baskıcı faşist, insanı ezen anlayışını rafa kaldırdık. 28 Şubat dönemlerinin utanç sahnelerine son verdik. Yüksek öğretim kurumlarımız dahil eğitim ve öğretim kurumları vesayetçi zihniyetten kurtuldu. Hiçbir evladımızın inancından dolayı, kıyafetinden dolayı horlanmadığı bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kıldık. Bu süreçte sadece kendimize ve tabanımıza değil, bizimle aynı dünya görüşünü paylaşsın paylaşmasın milletimizin tamamına hizmet etmenin çabasını güttük. Çoğu zaman insafsızca eleştirildiğimiz halde bize yapılanları biz başkalarına yapmadık\" diye konuştu.



Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son 16 yılda hareket alanı daralan da sadece terör örgütleri ve yandaşları olmuştur. Son 16 yılda mevzi kaybedenler zadece vesayet odakları olmuştur. Son 16 yılda gelir kaynakları kesilenler sadece çalışmadan, hiçbir riske girmeden para kazanamaya alışmış asalaklar olmuştur. Son 16 yılda güçten düşen sadece millete tepeden bakmayı alışkanlık haline getiren bir avuç seçkin olmuştur. Bunların dışında hiçbir vatandaşın özgürlük alanı daralmamıştır. Türkiye\'nin son 16 yılından rahatsız olanlar da, senelerdir kendilerini imtiyazlı vatandaş konumunda görmeye alışanlardır. Her ne kadar birileri gerçekleri ters yüz ederek anlatmayı alışkanlık haline getirmiş olsa da biz demokrasinin geliştirilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğiz\"

\"Bu dönem yeniden büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir\" diyen Erdoğan,\" Elbette bu idealin bir yanı coğrafyamızla ilgili. Ancak bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Bizim ideallerimize bu tarz kulp takanların gayesinin meseleyi anlamaktan ziyade daha başından yaftalamak olduğunu biliyoruz. Gayesi bağcıyı dövmek olan bu çevreleri dikkate almadık, almıyoruz. Biz kendimiz ile beraber kardeşlerimizin, dünyadaki mazlum ve mağdurların huzur barış içinde yaşadığı bir küresel sistemin savunuculuğunu yapıyoruz. Biz demokrasiden başka talepleri olmayan Suriyeliler\'in varil bombaları altında can vermediği bir düzenin inşası için çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.



\"CHP\'NİN TARİHİNİ İYİ BİLİRİZ\"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Suriyeli mültecilere ilişkin sözlerini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

\"İşte ana muhalefetin başı. Dün İngiltere\'de \'Türkiye\'deki Suriyelileri tekrar ülkelerine göndereceğiz\' diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibini almamış olan bir kişi ancak bunu söyleyebilir. Bunlar muhacir, biz ise Ensar\'ız. Ensar ile muhacir nedir o adam bilmez, o hassasiyeti anlamaz. Bunlar her zaman zulüm ile iç içe olmuşlar. CHP\'nin tarihini biz iyi biliriz. Onların daha yakın siyasi tarihimizde Adnan Menderes\'i, arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini iyi biliriz. Ama onlar bundan zevk duyanlardır. Onlar kollarında teröristlerle Ankara\'dan İstanbul\'a yürüyebilirler. Biz ise rahmet erleri ile şefkat erleri ile yürürüz. Biz Afrika\'nın yer altı zenginliklerinin batılılarca gasp edilmediği, insanları altını, petrolü için sömürülmediği bir yapının tesisi yolunda mücadele veriyoruz. Biz Gazze sahilinde oynayan can çocukların bombaların hedefi olmadığı insanı bir sistemin hayat bulması için ter döküyoruz. Bay Kemal sen onlarla beraber yürümeye devam et, biz mazlumlarla beraber yürümeye devam edeceğiz. Çocukların güvende olmadığı, kadınların güvende olmadığı bir dünyada hiç kimse güvende değildir\" dedi.

\'Umut yolculukları karanlık sularda sona eren mazlumların cesetlerinin çocukları ile birlikte sahile vurduğu dünyada kimse kendini emniyette hissedemez\' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Demek ki Bay Kemal ediyor. Gençlerin terör, uyuşturucu bataklığında can verdiği dünyada kimse geleceğine umutla bakamaz. Özgürlük adına belli uyuşturucu maddelerin serbest bırakıldığı bir sistemde kimse istikbalini garantide göremez. Hiç şüphesiz, bu idealimizi sadece devlet olarak gerçekleştirmemiz de mümkün değildir. Sivil toplumun omuz vermediği, TÜGVA gibi gönüllü kuruluşlarımızın destek olmadığı milletimizin topyekûn sahiplenmediği bir mücadelenin başarı şansı yoktur. Bu noktada sizlere binlerce yıllık vakıf geleneğimizin günümüzdeki mirasçıları olan kurumlarımıza büyük görevler düşüyor. Biz TÜGVA\'ya hiçbir zaman sıradan bir vakıf olarak bakmadık, bakmıyoruz.\"

Erdoğan\'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

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