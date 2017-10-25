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 (Geniş haber) - Beylikdüzü'nde fabrika yangını

   Ersan SAN-Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) Beylikdüzü'nde bulunan bir tekstil fabrikası alev alev yandı

25 Ekim 2017 15:26

 

 Ersan SAN-Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) Beylikdüzü\'nde bulunan bir tekstil fabrikası alev alev yandı. 
Yangın saat 09.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan muflon fabrikasında çıktı. 4 katlı binanın en üst katındaki kumaş deposunda çıkan yangını gören çalışanlar binayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Mimarsinan, Avcılar, Bakırköy, Şişli, Esenyurt, Kıraç, Çatalca ve Hadımköy itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

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