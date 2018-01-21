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(Geniş haber) - Başbakan Yıldırım'ın "Kara harekatı" açıklaması

 İhsan YALÇIN / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım  Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

21 Ocak 2018 19:58

 İhsan YALÇIN / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım  Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada medya temsilcilerine konuşan Yıldırım,  \"Zeytin Dalı Harekatı\" ilgili şunları söyledi:

\"Bu harekatı niye yapıyoruz? Belki en önce sorulabilecek soru bu. Yani işte  \'Kürtleri öldürmek için, bölgede Kürtleri yok etmek için Türk ordusu operasyon başlattı\' şeklindeki konu tamamen orada Kürt, Arap,  Türkmen yaşayan sivil hiçbir gücü imkanı olmayan insanları kurtarmaya yönelik bir faaliyettir.  İşin özü bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığı riyasetinde \'Zeytindalı Harekatı\' başlatılmıştır. Harekat terör unsurları bölgeden temizleninceye kadar devam edecektir. Milletimizin harekata desteği tamdır. Bu da askerimizin oradaki operasyon kabiliyetini daha da arttırmaktadır,moralini yüksetmektedir. Arkadaşlar saat 11.05 itibariyle kuzeyden Kilis Gülbaba mevkinde iki noktadan birliklerimiz Afrin bölgesine geçiş yaptı.  Allah yar ve yardımcıları olsun.\" 

(FOTOĞRAF)

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