(Geniş haber) - Bakırköy'de dehşet saçan sürücü adliyeye getirildi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY\'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan G.S.G. (21) Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi. G.S.G., Bakırköy Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Adliyeye girereken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan G.S.G\'nin savcılık işlemleri devam ediyor. Öte yandan G.S.G. geçen yıl Ataköy\'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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