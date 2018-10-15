(Geniş haber) - Bakan Albayrak'tan "Hal yasası" açıklaması

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA ) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasını önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak\" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3. Havalimanında düzenlenen \"Hedef 2023 Büyük Türkiye\" zirvesine katıldı. Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Prof. Dr. Kerem Alkin\'in de yer aldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, \"Hal yasası\"na dikkat çekti.

Zirvenin 3. Havalimanında düzenlenmesine değinen bakan Albayrak “Hem \'yapmayalım, yıkalım, karşıyız\' diyeceksiniz hem de bu benzeri muhteşem projeleri görünce, ağzınız açık bakacaksınız. Bizler yapmakla, inşa etmekle, Türkiye\'yi büyütmekle mükellefiz. Ama buna sonsuz muhalefet edenler, yakalım yıkalım diyenler, bu eserler ortaya çıkınca da bıyık altından bakıp, çaktırmadan da ziyaret edip, ilk uçak bileti için sıraya girecek olan da bunlar olacak. Uzunca bir dönem, malum bir kesim tarafından Türkiye\'nin başat projeleri var ya, bilinçli bir itibarsızlaştırma süreci yürüttüklerine şahit olduk. Köprüler öyleymiş, tüneller böyleymiş, araştırma gemileri, altyapı süreçleri, havaalanları... Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bu eserlere, bilinçli şekilde birileri, hep ipi dışarıda olan, kökü dışarıda, bu topraklarda olmayan birileri, bilinçli şekilde bunu yaptı. Ama ete, kemiğe bürünüp, bu noktada eserler ortaya çıktıkça, dünyayı gezip, bu projelerin ne kadar büyük bir tebrik, kıskançlık, teveccüh gördüğüne şahit oldukça, hakikaten büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna, adım adım nasıl ilerlediğimize şahit olduk\" diye konuştu.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyonla mücadele programına dikkat çeken bakan Albayrak, “Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük. Mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu destek büyüyerek daha da ileriye taşınacak ve enflasyonla mücadelede önce Ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra Kasım ve Aralık\'taki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz\" dedi.

HAL YASASI AÇIKLAMASI

Bakan Albayrak, Hal yasasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

\"Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak, ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Türkiye’de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli. Burada bu yasal düzenlemenin yanında belki dünyada örneği olmayacak bir modeli çalışıyoruz. Çok başarılı bir modelle; tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturarak, çok profesyonel yetkin bir altyapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında kritik bir ekosistem oluşturacağız. Sadece tarımda değil tüm alanlarda sağlanacak güçlü koordinasyonla üretici fiyatlarında etkili olan süreçlere karşı aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak. Tüm üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz. \"

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