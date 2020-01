(Geniş haber) - Bakan Albayrak: Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,

\"Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal bir niyetimiz de yok\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul\'da düzenlenen şehit yakını ve gazilere madalya törenine katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da törende yer aldı. Bakan Albayrak burada Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \"Zeytin Dalı Harekatı\"yla ilgili açıklamalarda bulundu.

\"BİR GECE ANSIZIN GELDİK, İNLERİNE KADAR DA GİRDİK\"

\"Tarihi önemli günlerden geçiyoruz. Bu millet öyle şanlı bir tarihe sahip ki, işte bugünlerde bu tarihe yeni zaferler ekliyoruz\" diyen Bakan Berat Albayrak, \"Cumhurbaşkanımız ne dedi? \'Bir gece ansızın geliriz. İnlerinize kadar gireceğiz\' dedi. Bizi tanımayanlar da ne dedi? \'Bunlar lafügüzaf konuşuyorlar\' dedi. Ne oldu? Elhamdülillah bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik.

Dün kahraman ordumuz El Bab\'da ne yaptıysa bugün de Afrin\'de aynı cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Hele de malum, bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal gibi bir niyetimiz de yok. Türkiye\'nin tek bir amacı var; kendi milli bekasına yönelen tehdit nereden gelirse gelsin boğmak, ona yaşam hakkı tanımamaktır\" ifadelerini kullandı.

\"BU DÖNEMDEKİ MÜCADELE, TARİHTEKİLERDEN ÇOK DAHA ZOR\"

Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Dün bağımsızlığımıza, istikbalimize, istiklalimize göz dikenleri nasıl perişan ettiysek, bugün de Allah\'ın izniyle aynısını yapmaya muktediriz. Kimse bizden olanları seyirci kalıp izlememizi beklemesin. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, vatandaşımız ve milletimizin huzuru ve refahı için ne lazımsa gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekilmeyeceğiz. Türk milleti, Türk\'ün ateşle imtihanını her dönem yaşadı; ama hiçbiri bu dönemki kadar sinsi ve aşağılık oyunlarla gerçekleşmedi. Allah bu millete de mert ve yiğit düşman nasip etsin. Kahpe, kaypak, hain, ihanet içerisinde sinsi değil. Onun için bu dönemki mücadele, tarihtekilerden çok daha zor. Biz sabrettik, tüm bu mücadelede konunun detaylarını muhataplarımıza detaylı bir şekilde her zaman diplomasi diliyle tek tek anlattık. Tüm bu yapılan yanlışlardan dönülmesi noktasında hep uyardık. Eğer Türkiye\'nin sağduyulu politikasını birileri pasiflik, korkaklık gibi algılıyorsa Fırat Kalkanı\'na, 15 Temmuz direnişine, Afrin\'e baksın. Türkiye\'nin güvenliğine yönelen her türlü iç ve dış tüm tehditlerin bertaraf edilmesi için gerek askeri gerek diplomatik faaliyetlerimizi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.\"

\"İYİ TERÖRİST, KÖTÜ TERÖRİST OLMAZ\"

Diplomasinin sonuç vermediği yerde sorunu çözmek için gerektiğinde kaynağına inileceğini belirten Albayrak, \"Her türlü mücadeleyi, müdahaleyi yapacağını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla bir kez daha göstermiştir. Müttefiklerimizden bu konuda destek beklemek en doğal hakkımız. Çünkü müttefiklik bunu gerektirir. Bugün terör artık uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Biz her zaman şunu dedik; iyi terörist, kötü terörist olmaz. Öyle bir şey yok. Terör odakları doğdukları coğrafyada kökünden kazınmadıkça, tıpkı bir ur gibi dünyanın her bölgesine yayılacak ve masum insanları her gün katletmeye devam edecekler. Biz bu konuda muhataplarımızdan dürüstlük bekliyoruz\" diye konuştu.

\"BATILI BİRÇOK ÜLKE TERÖRLE MÜCADELEDE SINIFTA KALMIŞTIR\"

\"Birileri açıklama yapıyor. \'Endişeliyiz\', \'rahatsızız\' gibi ifadeler kullanıyor\" diyen Bakan Albayrak, \"Suriye\'de IŞİD ile savaşan Özgür Suriye Ordusu mensupları bu kalleşler tarafından katledilip sokaklarda insanlık dışı bir şekilde teşhir edilirken neredeydiniz? Suriye\'nin sosyolojik yapısı bu terör örgütü tarafından masum ve mazlum insanlar sürülürken, öldürülürken, vatanlarından edilirken, yerleri değiştirilirken neredeydiniz? Çocukların silahlı birer militana dönüştürülmesiyle ilgili görüntüler çarşaf çarşaf her yerde yayınlandı, neredeydiniz? Sizin bugün verdiğiniz silahlar ve bombalar Türkiye\'deki masum insanların canını yakarken neredeydiniz? Batılı birçok ülke terörle mücadelede sınıfta kalmıştır. Türkiye gibi Birleşmiş Milletlerin tüm barış operasyonunda en ön safta duran böyle bir ülkeye karşı sınıfta kalmıştır\" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte şehit yakınları ve gazilere övünç madalyası ve beratı takdim etti.

