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(Geniş haber) - Avcılar'da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

    Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)  Avcılar'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

28 Şubat 2018 18:13

 

 

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)  Avcılar\'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın Denizköşkler Mahallesi Karaman Sokak\'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm daireye yayıldı. Alt katlarda oturan bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkarken yoğun duman nedeniyle üst katta oturanlar ise mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI 
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.  Üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan çocuklu bir aileyi itfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla kurtardı. Büyük korku yaşayan anneyle bebeği, merdiven aracındaki sepete alınarak aşağı indirildi. İner inmez yakınlarına sarılan kadın ve yanındakiler kontrol amaçlı ambulansa götürüldü. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

(FOTOĞRAF)

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