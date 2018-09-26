(Geniş haber) - Akü fabrikasında yangın

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) TUZLA Orhanlı\'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan akü fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının akü şarj makinesinden çıktığı belirtiliyor. Fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikada üretime ara verildi.

Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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