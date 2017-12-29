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(Geniş Haber) - Beylikdüzü'nde lüks sitede 2 kadın vuruldu

   Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu

29 Aralık 2017 14:10

 

 Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. 
Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü\'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K., ile kız arkadaşı Eda T.  arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K., belindeki tabancı çıkarıp Eda T.\'ye ateş etmeye başladı. 

YARALI HALDE TUVALETE KAÇTI
Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.\'yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

SALDIRGAN YAKALANDI
Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)
 

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