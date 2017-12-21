(GENİŞ) ERGENEKON DAVASI'NDA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN O GÖRÜNTÜLER

Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Yargıtay\'ın bozma kararı üzerine yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında, sanıklardan eski Yarbay Mustafa Dönmez, o dönem polisin Ankara Zir Vadisi\'nde yaptığı aramalara ilişkin görüntü sundu. Dönmez, söz konusu görüntülerin 7 yıl boyunca mahkemeden saklandığını söyledi. Görüntüler, dava dosyasına girdi. Mahkeme, görüntülerin emniyet müdürlüğünden alınıp alınmadığının sorulmasına karar verdi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, sanıklardan Mustafa Dönmez, Ergenekon davasında tutuklanmasına sebep olan Zir Vadisi\'ndeki mühimmatların aranması sırasında polis kamerasına takılan, polislerin kendi aralarındaki konuşmaları içeren görüntüleri mahkemeye sundu.

Görüntülerin itiraf niteliğinde olduğu için FETÖ\'cü polisler tarafından saklandığını belirten Mustafa Dönmez, “Ben bu görüntülere 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden ulaştım. Polislerin arama görüntülerinde bu krokiyi eklediklerine ilişkin itiraflar var. Bu görüntüleri 7 yıl mahkemeden sakladılar. Mühimmatı da tarihli gazeteye sarıp gömmüşler. O tarihte ben askeri cezaevindeydim. Bu kadar salak insanlar bunlar. Beni bunlarla yargılayanlar, hakiminden polisine kadar, hepsi şu an FETÖ\'den tutukluö dedi.

Mustafa Dönmez\'in bulduğu görüntüler dava dosyasına girdi. Mahkeme duruşma sonunda söz konusu görüntülerin emniyet müdürlüğünden alınıp alınmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ankara Zir Vadisindeki aramalara ve Sapanca\'da ele geçirildiği iddia edilen mühimmatlara ilişkin görüntüler şöyle:

12 Ocak 2009 saat 21.43 sularında Sapanca\'da ele geçirildiği iddia edilen mühimmatların görüntülendiği videoda, birkaç polis memurunun kendi aralarında “İşimizi sağlama alalım, eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Nasıl olsa kazık attık. Ses yok değil mi? Sesi kapatın. Sesleri hallediyorsunuz sonra değil mi?\" şeklinde konuşmaları duyuluyor.

12 Ocak 2009 tarihli bir diğer görüntüde ise; Zir Vadisi\'nde, sanıklardan ele geçirildiği iddia edilen krokiye göre mühimmatların gömülü olduğu alanın bulunması için polisler adım sayıyor. Sayarken aralarındaki diyaloglar da videoya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mahkemeye sunulan görüntüler



