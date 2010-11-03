GE’nin 1.8 milyar doları 5 yılda 5.2 milyar doları buldu

T24 - ABD merkezli dünya devi General Electric (GE), 5 yıl önce 1.8 milyar dolara ortak olduğu Garanti Bankası’nda parasını 5 yılda 3’e katladı. Garanti’deki yüzde 18.6’lık hissesini 3.7 milyar dolara BBVA’ya devretmeye hazırlanan GE, 5 yılda 5.2 milyar dolar gelir elde etmiş olacak. Ayrıca GE, bu satıştan sonra da Garanti Bankası’nın yüzde 2.25’ini elinde tutacak.





Garanti Bankası’ndaki hisselerinin yüzde 18.60’ını İspanyol BBVA’ya satmaya hazırlanan ABD merkezli dünya devi General Electric (GE), Türkiye’ye yaptığı yatırımdan oldukça kârlı çıktı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Türkiye’ye ilk adımını 1948 yılında Koç Grubu ile birlikte ampul fabrikası kurarak atan, 2005 yılında da Doğuş Grubu ile birlikte finans sektörüne giren GE, bu son 5 yılda yatırdığı parayı 3’e katlamayı başardı.





Bankanın değeri 4 kat arttı



Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan GE, bundan 5 yıl önce Garanti Bankası’nın yüzde 25.5’ini ve kurucu hisselerin yüzde 49’unu Doğuş Holding’ten 1 milyar 806 milyon dolara almıştı. O tarihte, bankanın piyasa değeri 6.1 milyar dolar civarındaydı. Aradan geçen sürede Garanti Bankası’nın piyasa değeri 26.2 milyar dolara ulaştı.





Yüzde 2.25’lik hisse korunacak



Garanti Bankası’ndaki yüzde 18.6’lık hissesinin BBVA’ya satışıyla birlikte GE’nin finansal hizmetler birimi olan GE Capital’in kasasına 3 milyar 776 milyon dolar gelir girecek. Ancak GE, Garanti Bankası’ndaki yüzde 2.25’ lik hissesini de korumaya devam edecek.





2007’de yüzde 4.65 sattı



Aralık 2007’de de yüzde 4.65 hisseyi Doğuş Grubu’na 647 milyon dolara geri satan GE Capital, tüm temettü işlemleri ve yüzde 18.6’lık hisse satışının tamamlanmasıyla, toplamda 5.2 milyar dolar gelir sağlamış olacak. GE’nin, bankada kalan yüzde 2.25’lik hissesinin piyasa değeri ise 1 Kasım borsa kapanış endeksi doğrultusunda 588 milyon dolar olarak hesaplandı.





Teknoloji, enerji ve sağlık



GE’den yapılan açıklamada, “Bu satış, GE Capital’ın daha önceden açıklamış olduğu ve finansal hizmetler alanındaki yatırımlarında küçülerek, ana iş kollarına odaklanma stratejisinin bir parçasıdır” denilirken, GE Türkiye Başkanı Kürşat Özkan ise şu görüşleri aktardı: “GE Capital’in Garanti’deki hisse payını azaltırken, GE Türkiye pazarında teknoloji sağlayıcısı ve yatırımcı olarak varlığını devam ettirmeye kararlıdır. Büyüyen ekonomisi ile Türkiye, GE’nin sunduğu endüstriyel ürünler, çözümler ve hizmetler alanında öncelikli pazarlardan biridir. Bu doğrultuda teknoloji, enerji ve sağlık gibi altyapı alanlarındaki yatırımlarımız ve işbirliklerimiz devam edecektir.”





Hisselerde 4 farklı fiyat oluştu



Doğuş Grubu’nun sattığı yüzde 6.29’luk hisseye göre, bankanın değeri 32 milyar 750 milyon doları buluyor.



GE’nin yaptığı satışa göre hesaplanırsa bankanın değeri 20 milyar 908 milyon dolarda kalıyor.

Toplamda yüzde 24.89 hisseye verilen 5.84 milyar dolar dikkate alınırsa,

bankanın değeri 23 milyar 463 milyon dolara geliyor.



İMKB’deki dün yüzde 2.69 gerilerken, 8.68’lik kapanış fiyatıyla bankanın değeri 35 milyar 853 milyon dolar oldu. Bir gün önce ise bu rakam 26 milyar 13 milyon dolar civarındaydı.



Doğru ve akılcı bir zamanlamayla Garanti hisselerimizi satıp ana işimize daha fazla odaklanacağız.



Garanti Bankası’ndaki hisse satışını değerlendiren GE Capital Global CEO’su Dmitri Stockton, bunun ana iş alanlarına yoğunlaşma stratejinin bir gereği olduğunu vurguladı. Stockton, bu konuda şunları kaydetti: “Garanti Bankası’ndaki hisselerimizi satışımız; doğru ve akılcı bir zamanlama ile finansal hizmetler portföyümüzü küçülterek, ana iş alanlarımıza ve pazarlarımıza daha fazla odaklanma stratejimizin bir sonucudur. Garanti Bankası, GE Capital için mükemmel bir yatırım olmuştur ve GE hissedarları için de büyük değer yaratmıştır. Beş yıl süresince Türkiye’nin en iyi performans sergileyen ve en yenilikçi bankasını yaratmak için Garanti’nin üst yönetimi ile çok yakın çalıştık. Ayrıca Garanti Bankası’nın ana hissedarı olan Doğuş Grubu ile de mükemmel bir ortaklık ilişkisi yürüttük. Doğuş Grubu ile hayata geçirdiğimiz bu olumlu işbirliğimiz Türkiye’de diğer alanlarda da genişlememizde yardımcı oldu. Gelecekte yaratacağı değeri göz önünde bulundurarak, Garanti Bankası’ndaki küçük ölçekli yatırımımızı koruyacağız.”





İtalyan Intesa 11 Eylül saldırısı yüzünden Garanti’den vazgeçmişti



Doğuş Grubu’nun Garanti Bankası’na ortak arayışı konusundaki ilk ciddi yakınlaşması İtalyan bankacılık devi Intesa ile olmuştu. Taraflar arasında tam el sıkışma aşamasına gelinmişken, 11 Eylül 2001’de New York’ta İkiz Kuleler’e saldırı olunca, Intesa yönetimi “bu olay dünyada ekonomik durgunluk yaratır” diyerek, ortak olmaktan vazgeçmişti. Taraflar arasında daha sonra tekrar başlayan görüşmelerde ise bir anlaşmaya varılamamıştı.





134 yıllık şirket 62 yıldır Türkiye’de



Jet motorundan, enerji sektörüne, finansal hizmetlerden su ve proses teknolojilerine, medikal görüntülemeden, medyaya kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ABD merkezli General Electric, 1876 yılında Thomas Edison tarafından kuruldu.



Türkiye’deki ilk yatırımını Koç Grubu ile 1948 yılında kurulan ve Türkiye’deki ilk yabancı ortaklı endüstri kuruluşu olma özelliği taşıyan ampul fabrikası ile gerçekleştirdi.



GE, uçak motoru parçalarının üretimi, teknik servis tedariği ve lojistik destek alanlarında faaliyet gösteren Tusaş Motor Sanayi A.Ş. hisselerinin yüzde 46’sına sahip.



GE Grubun 2009 yılındaki cirosu 160 milyar dolar olarak gerçekleşti. Küresel finans krizi sırasında pek çok ülkede yürütülen bireysel finans hizmetlerinden çıkacaklarını açıklamıştı. Türkiye’de 2010 sonu cirosu 1.5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.





