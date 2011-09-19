-Genetiğiyle oynanmamış gömlek İZMİR (A.A) - 19.09.2011 - Dünyada genetik değişikliğe uğratılmış (GDO) tohumdan pamuk üretmeyen en büyük pamuk üreticisi konumundaki Türkiye, bu özelliğini giyim ürünlerine taşımak üzere önemli bir adım atıyor. İzmir'de çırçır fabrikalarının pamuk balyaları üzerine yapıştırmaya başladığı ''GMO Free'' etiketi, hazır giyim firmalarının verdiği destekle yıl sonuna kadar giysi etiketleriyle tüketiciye ulaşacak. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı ve İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Kocagöz, dünyada başta ABD olmak üzere Hindistan ve Brezilya'da geniş alanlarda devam eden GDO'lu pamuk üretiminin artık tüm dünyaya yayıldığını, Türkiye'de ise AB'nin koyduğu sınırlamalar nedeniyle GDO'lu tohumdan üretim yapılamadığını ifade etti. Türkiye'nin ithal ettiği pamuklar içinde GDO'lu tohumdan üretilmiş ürünlerin bulunduğu kaydeden Kocagöz, GDO'lu pamuğun normal pamuğa göre ortalama yüzde 18 daha ucuza mal edildiğini, bu nedenle de pamuk üreticisinden hazır giyim sanayicisine kadar tüm sektörün haksız rekabete uğradığını söyledi. İZTB'nin önayak olduğu çalışmayla bu dezavantajı avantaja çevirmenin yollarının arandığını, Türk pamuğunun GDO'suz olduğuna dikkat çekilerek bir katma değer yaratılmasının hedeflendiğini kaydeden Kocagöz, şu bilgileri verdi: ''Borsa tarafından bastırdığımız 100 bin adet 'GMO Free' etiketini geçen sezon 34 çırçır fabrikası, ürettiği balyaların üzerine yapıştırarak sattı. Bu yıl 40 çırçır fabrikası 500 bin etiket istedi. Uygulama ülke çapına yayıldı. Şanlıurfa ve Gaziantep ticaret borsaları da etiketlerden istedi. Kısa bir süre içinde Türkiye'de üretilen tüm pamuk balyalarının üzerinde bu etiketi görebileceğiz'' Kocagöz, ilk etapta pamuk için planladıkları, tekstil ve hazır giyim aşamasına zamanla geçmeyi öngördükleri projeyi tekstil ve hazır giyim sektöründen gelen destek üzerine hızla yaygınlaştırma şansı elde ettiklerini ifade etti.