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GENERALLERİN AÇIĞA ALINMASI İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 21:11

-GENERALLERİN AÇIĞA ALINMASI İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin üç generalin açığa alınma işleminin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin gerekçeli kararında, ''İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının gerçekleşmediği kanaatine varıldığından, 1602 sayılı kanunun 62. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği'' bildirildi.

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