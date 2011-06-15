Generallere 'internet andıcı' soruldu

T24 - 'İnternet Andıcı' soruşturmasında savcıya ifade veren bir korgeneral ile iki Tümgeneral serbest bırakıldı...



Korgeneral Mehmet Eröz (üstte) ve Tümgeneral Mustafa Bakıcı



Ergenekon savcısı Cihan Kansız tarafından yürütülen 'İnternet Andıcı' soruşturmasında Korgeneral Mehmet Eröz, Tümgeneral Mustafa Bakıcı ile Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ifade verdi.



İlk olarak yaklaşık 3 saat savcıya ifade veren Çubuklu serbest bırakıldı.



Çubuklu adliyeden ayrılırken "Zaten serbest kalacaktık" demekle yetindi.



Savcı kansız daha sonra Korgeneral Mehmet Eröz'ün ifadesini aldı. 2.5 saatlik ifadeden sonra Eröz de serbest bırakıldı ve Merkez Komutanlığı'na ait sivil bir araçla adliyeden ayrıldı.



Son olarak Tümgeneral Mustafa Bakıcı savcı karşısına çıktı. Bakıcı da ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.



Generaller, ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

