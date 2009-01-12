Generaller serbest, Şahin ve Küçük tutuklu

Gürüz’e terör suçlaması

Paşakapısı’ndan Metris’e

Küçük gecenin son tutuklaması

TUTUKLANANLAR





SERBEST BIRAKILANLAR

Ergenekon kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye çıkarılan eski YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz ile 2 general serbest bırakılırken, eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin tutuklandı. Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen 33 şüpheliden 4’ü muvazzaf subay 17’si tutuklanırken, 2’si muvazzaf subay 16 kişi serbest bırakıldı.Önceki gün savcılık sorugusunun ardından serbest bırakılan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’ın ardından dün de emekli Orgeneral Kemal Yavuz ile eski Genelkurmay Hukuk Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı Zekeriya Öz tarafından ifadesi alınan Şenel, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Yavuz ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin serbest bıraktığı Şenel’e yurtdışı yasağı kondu.Generallerle birlikte adliyeye sevk edilen Gürüz de iki saat süren savcılık sorgusunun ardından 15.05’te serbest bırakıldı. Gürüz’ün “terör örgütünün üniversitelerde yapılanmasından sorumlu olmakla suçlandığı” öğrenildi. Avukatı Sedat Aksakallı, Gürüz’e YÖK Başkanlığı’nın ardından bazı üniversitelere yapılan rektör atamalarıyla ilgili sorular yöneltildiğini belirterek, “Çok yeni deliller elde edilmediği sürece gözaltına alınmaz” dedi.Aralarında İbrahim Şahin, eski Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Bulut, Şahin’in yeğeni Yaşar Oğuz Şahin, Biz Kaç Kişiyiz Platformu yöneticisi Hasan Ataman Yıldırım ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Emekli Albay Hüseyin Vural Vural dışındaki 11 kişi tutuklandı.Eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in, “Ergenekon terör örgütünün üyesi olmak” ve 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar Yasası’na muhalefet suçlarından tutuklandığı öğrenildi.Tutuklanan İbrahim Şahin, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Paşakapısı Cezaevi’ne götürüldü. Paşakapısı Cezaevi’nin kapısında araçtan indirilen İbrahim Şahin, yaklaşık 10 metre polislerle beraber yürüdü. Bu sırada İbrahim Şahin’in oğlu olduğunu söyleyen bir kişi polislere yaklaşarak, “Babam, elini öpeceğim” dedi.Şahin, daha sonra jandarma tarafından cezaevine götürüldü. Ancak Şahin’in de aralarında bulunduğu 4 kişi, haklarındaki suçlamanın teröre ilişkin olması nedeniyle Paşakapısı’ndan Metris Cezaevi’ne gönderildi.Dün gece Prof. Dr. Yalçın Küçük, avukat Hüseyin Buzoğlu ile emekli Albay Levent Göktaş da, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Yalçın Küçük’ün emniyetteki sorgusunun 20 saat sürdüğü öğrenildi. Küçük’e 1998’den önceki faaliyetlerinin sorulduğu belirtildi. 4 kez Türk vatandaşı olup olmadığı sorulan Küçük’ün, yazılarında Kürtleri övücü ifadeler kullandığı, Atatürk’e hakaret ettiği iddialarına da yanıt verdiği belirtildi. Küçük’ün Doğu Perinçek’le 1979’dan itibaren, İlhan Selçuk’la da 20 yıldır yüz yüze görüşmediğini söylediği kaydedildi. Küçük, ifadesinin tamamlanmasının ardından ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla gece geç saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.Küçük, adliyeden ayrıldığı sırada bir grup tutuklanma kararını alkışlarla protesto ederken, Küçük'ün de bu kişilere el salladığı görüldü.Mahkemede sorguları sabah tamamlanan avukat Hüseyin Buzoğlu serbest bırakılırken, emekli Albay Göktaş tutuklandı.10. dalgada gözaltına alınan 40 kişiden tutuklananlar ve yargılanmak üzere serbest bırakılanlar şöyle:Prof. Dr. Yalçın Küçük (Yazar)İbrahim Şahin (Eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili)Engin Aydın (BCP Genel Başkan Yardımcısı-gazeteci)Levent Göktaş (Emekli albay)Hasan Ataman Yıldırım (Emekli yüzbaşı)Oğuz Bulut (Eski Sivas Ülkü Ocakları Başkanı)Fahri KepekFatma Cengiz (Kayseri’de yerel tv programcısı)Yaşar Oğuz Şahin (İbrahim Şahin’in yeğeni Tokat’ta Özel Harekât Şubesi’nde polis)Oğuzhan Sağıroğlu (Tokat’ta öğretmen)Mehmet Koral (İşadamı)Hüdai Ünlüer (İşadamı)Mustafa Koç (Kurmay albay)Cengiz Köylü (Havacı albay)Muhammed Sarıkaya (Üsteğmen / Jn. Gn. Km.)Taylan Özgür Kırmızı (Üsteğmen)Ersin GönenciProf. Kemal Gürüz (Eski YÖK Başkanı)Kemal Yavuz (Eski 2. Ordu Komutanı emekli orgeneral)Tuncer Kılınç (Eski MGK Genel Sekreteri emekli orgeneral)Erdal Şenel (Eski Genelkurmay Başkanlığı Hukuk Müşaviri emekli tümgeneral)Erdal Şahin (İbrahim Şahin’in yeğeni)Cihandar Hasan Hanoğlu (Jandarma Genel Komutanlığı’nda albay)İlyas Çınar (Emekli albay)Hüseyin Vural (Emekli albay)Erbay Çolakoğlu (Deniz binbaşı-Foça Deniz Üs Komutanlığı)Ergin Erkılınçoğlu (İzmir Emniyet Müdürlüğü Hassas Şube’de emniyet amiri)Doç. Dr. Mehmet Akyazı (Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim üyesi)Bekir Çelik (Eski Sivas Ülkü Ocakları Başkanı)İbrahim Budaklı (Eski MHP Sivas il yöneticisi)Fatma ÇelikBarış Dalan (Bedrettin Dalan’ın oğlu)İlhami Ümit Handan (Dalan’ın özel kalem müdürü)Coşkun Umur (Dalan’ın şoförü)Özkan Bektaş (Yeditepe Üniversitesi’nde tekniker)Durdu GürbakGökhan KarhanMahmut Çağrıİbrahim TurmuşMustafa Hüseyin Buzoğlu (Eski MGK Genel Sekreteri emekli orgeneral Kılınç'ın avukatı)