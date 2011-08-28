Generaller Hasdal’a alt rütbe Maltepe’ye

T24 - Hasdal Askeri Cezaevi’nin dolması üzerine, generaller dışında albay rütbesindekiler dahil alt rütbedeki diğer asker tutuklular Maltepe Askeri Cezaevi’ne konulacak.







Balyoz, Ergenekon ve diğer davalardan tutuklanan muvazzaf subayların tutulduğu Hasdal Askeri Cezaevi’nin kapasitesinin sınırlarına ulaşması üzerine, bazı sanıklar Maltepe Askeri Cezaevi’ne nakledildi. Alınan karar gereğince bundan sonra Hasdal’a sadece tutuklanan generaller konulacak, generaller dışında albay rütbesindekiler dahil daha alt rütbedeki diğer tutuklular Maltepe Askeri Cezaevi’ne gönderilecek. Hasdal Cezaevi’nin yanındaki ve Hadımköy’deki yeni askeri cezaevlerinin inşaatı da bütün hızıyla devam ediyor.

İtiraz etmişlerdi



Hasdal Askeri Cezaevi’ndeki tutuklu sayısı kapasitenin üzerine çıkınca, cezaevi yönetimi tutukluların bir kısmının Maltepe Askeri Cezaevi’ne nakledilmesi kararı almıştı. Fakat aralarında general ve amirallerin de bulunduğu tutuklular toplu olarak cezaevi yönetimine dilekçe vererek nakil işlemine itiraz edince nakil işlemi durmuştu.



17 Ağustos’ta aralarında Korgeneral Rıdvan Ulugüler ve Tuğgeneral Kubilay Baloğlu’nun da bulunduğu 5 tutuklu daha Hasdal’a getirilince nakil için işlemler hızlandırıldı. İlk aşamada general ve amiral olmayan 10 subay, Maltepe Askeri Cezaevi’ne nakledildi.



3. Kolordu’ya bağlı Hasdal Cezaevi’nin hemen yanında başlatılan yeni cezaevi inşaatı ve Hadımköy’de önceden NATO’ya bağlı askeri birimlerin kullandığı kışladaki cezaevi inşaatı da devam ediyor. Bu cezaevlerinin en kısa sürede tamamlanarak Hasdal Cezaevi’nin normal kapasitesine indirilmesi amaçlanıyor.

Firarlarla ünlenmişti



Maltepe’deki Orgenaral Nurettin Baransel Kışlası içinde bulunan Maltepe Askeri Cezaevi yakın siyasi tarihe ünlü firarlarıyla damga vurdu... Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephe (THKP-C)lideri Mahir Çayan, 29 Kasım 1971’de dört tutuklu arkadaşıyla birlikte tünel kazarak Maltepe Askeri Cezaevi’nde firar etti. Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi cinayetinin faili Mehmet Ali Ağca aynı cezaevinden 23 Kasım 1979’da asker kıyafeti giyerek firar etti.



Maltepe Cezaevi’ndeki en son firar 17 Kasım 2010’da gerçekleşti. Askerden firar eden ve gasp, tecavüz, 3 kişiyi öldürme gibi suçlardan tekrar tutuklanan “seri katil” olarak nitelendirilen E.B. aynı cezaevinden kaçtı.