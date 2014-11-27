Generaller Fethullah Gülen’le mi görüştü?

Genelkurmay Askeri Savcılığı’nın Genelkurmay’daki “Paralel Yapı” iddialarıyla ilgili olarak sürdürdüğü soruşturmada, Avukat Fidel Okan gizli tanık sıfatıyla ifade verdi. Okan, ifade işlemi sırasında askeri savcıya, Fethullah Gülen ve cemaat mensubu generallerin görüşmesine ait olduğunu öne sürdüğü bir CD izletti. Okan ifadesinde, izlettiği CD’ye vurgu yaparak, “Bu video Fethullah Gülen Cemaati’nin TSK içerisinde örgütlendiğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur” iddiasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen soruşturmasında gizli tanık olarak ifade veren Askeri Yargıtay üyesinin avukatlığını da yürüten Okan, önceki gün Askeri Savcılığın talebi üzerine tanık olarak ifade verdi.

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’teki haberine göre, Okan, ifadesi sırasında Cemaat’e mensup olduğu iddia edilen generallerle Fethullah Gülen arasındaki görüşmeye ait olduğu öne sürülen CD’yi de savcıya izletti ve şu iddialarda bulundu:

TSK’da örgütlenme videosu iddiası

“Sayın savcılığınız tarafından yürütülen TSK’daki Fethullah Gülen Cemaati’nin örgütlenmesinin delili olan CD’yi sizlere izlettim. Söz konusu videoda açıkça görüldüğü üzere Fethullah Gülen’in generallerle görüştüğü, kendisi ile görüşen generallerin Cemaat mensubu olduğu, TSK’dan kendilerini daha fazla gizlemek istemedikleri ortaya çıkmıştır. Gülen o dönem itibariyle daha erken olduğunu, gizliliğe devam edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bütün soruşturma dosyası bir tarafa, salt bu video Gülen Cemaati’nin TSK içerisinde örgütlendiği çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.”

Tanığa disiplin soruşturması

Ankara Savcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmada tanık olarak ifade veren Askeri Yargıtay üyesi hakkında ise “Kurumdaki Cemaat yapılanması hakkında Genelkurmay Başkanlığı’na mektuplar gönderdiği” iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı. Askeri Yargıtay Genel Sekreterliği de önceki gün yaptığı açıklamada, söz konusu üye hakkında disiplin soruşturmasının tamamlandığı, 1 Aralık 2014 tarihinde Askeri Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplantıya çağrıldığı bildirildi. Açıklamada söz konusu üyenin disiplin soruşturması sürecini etkilemek için bu tür açıklamalarda bulunduğunun altı çizildi. Aynı açıklamada, isim verilmeden emekli Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok hakkında açılan davanın temyiz incelemesinin 27 Kasım’da yapılacağı hatırlatması yapılarak, “İlgili disiplin soruşturması, ceza soruşturması ve temyiz incelemesinin etki altına alınmasının amaçlandığı görülmektedir” denildi.

Soruşturma hukuk cinayetidir

İsmi açıklanmayan üyenin avukatı Fidel Okan, “Cemaat yapılanması hakkında Genelkurmay Başkanlığı’na yazdığı iddia edilen mektuplar nedeniyle müvekkil hakkında disiplin soruşturması başlatılmış durumda. Savunması bile alınmadan soruşturmanın tamamlandığını söylemek bir hukuk cinayetidir. Askeri Yargıtay’ın yaptığı açıklama hukuki olarak suç niteliğindedir” dedi.

Üçok: Haber kaynağı değilim

Askeri Yargıtay Genel Sekreterliği’nin işaret ettiği bir diğer isim olan Ahmet Zeki Üçok da yaptığı açıklamada, “Bu açıklamalar ile birlikte, 27 Kasım 2014 tarihinde, benim ve yardımcım Mehmet Çelik hakkında davanın temyiz incelemesi yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayım. Bu haberlerin kaynağının hiçbir şekilde şahsım ile ilgisi olmadığı gibi 5-6 ay gibi uzun bir süredir, kızının tedavisi amacıyla yurtdışında bulunan Mehmet Çelik’in olması da fiilen mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Dava neydi?

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok ile yardımcısı Mehmet Çelik hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlamasıyla Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıkların hâkim olması nedeniyle dava dosyası Askeri Yargıtay’a gönderildi. Davaya bakan 4. Daire, Üçok ve Çelik’in beraatına karar verdi. Ancak Askeri Savcılık, “Bu eylem suçluyu kayırma” gerekçesiyle verilen kararı temyiz etti. Bunun üzerine Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul oy çokluğuyla verilen kararı bozdu. Bozma kararı üzerine dosya tekrar Askeri Yargıtay 4. Daire’ye geldi. Yargılama sonucunda Üçok ve Çelik 2.5 yıl ceza aldı. Karar temyiz edildi. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, 27 Kasım Perşembe günü bu davaya ilişkin kararını açıklayacak.