General'in dövdüğü eşe GATA'dan darp raporu!

Tuğgeneral eşi A.C.Ç.’den dayak yediği gerekçesiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) başvuran S.Ç.’ye darp raporu verildi.



Savcılığa da suç duyurusunda bulunan S.Ç. yıllardır dayak yediğini iddia etti. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ağustos şurasında generalliğe yükselen ve Genelkurmay Başkanlığı’nda görevlendirilen Tuğgeneral A.C.Ç.’nin eşi S.Ç., eşinin kendisini yıllardır aldattığını ve dövdüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Kolumu sıktı



General A.C.Ç.’nin eşi S.Ç., 4 Ekim’de, eşinden dayak yediği gerekçesiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne başvurarak darp raporu aldı. Raporda, “S.Ç.’nin eşi tarafından Oran’da dövüldüğüne yer verilerek, kolunda şişlik ve morluklar bulunduğu, huzursuzluk ve sıkıntı içinde olduğu” belirtildi. Raporu aldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan S.Ç., yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Eşimle Oran’daki evimizden spor yapmak için çıktık. Bir süre sonra telefonla konuşmaya başladı. Kiminle konuştuğunu sordum, ‘Sana ne’ diyerek beni tersledi. ‘Telefonu bana ver bakacağım’ dedim, vermedi. Daha sonra kızımın arabasıyla yanımızdan ayrıldı. Beni aldattığını düşünerek, onun arabasını da ben aldım ve takip etmeye başladım. Güvenlik Caddesi’nde arabayı durdurdu. Ben de durdum, yanına giderek telefonu istedim. Paspasın altına saklamış. Telefonu almak isterken kolumu sıktı ve büktü. Kolumdaki saat kırıldı, sol bileğim şişti ve morardı. Eşim daha önce de bu tür tartışmalar yaşadığımız zamanlarda beni darp etti. Bana zarar verdiği için kendisinden davacı ve şikâyetçiyim.



Üç yıl önce de eşimin çantasında aşk mektupları buldum. Mektupları yazan kadının telefonlarına ulaştım. Kadın, eşimle yaşadığı ilişkiyi kabul etti. O dönemden sonra psikolojim bozuldu. Sık sık kavga etmeye başladık. Bana sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı.”



Eşinden özür diledi



Savcılığın talebiyle polise ifade veren A.C.Ç., eşini darp etmediğini ancak kolunu sıktığını söyledi. Aralarındaki tartışmanın önemli olmadığını söyleyen General, eşinden özür diledi. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.